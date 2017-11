Půta zůstane hejtmanem, do Sněmovny místo něj nastoupí Pávek

Hejtman byl na kandidátce STAN v Libereckém kraji na posledním 17. místě, do Sněmovny ho poslaly preferenční hlasy, kterých mu voliči dali 4470. Druhý Pávek jich dostal 1900 a stejně jako hejtman přeskočil lídra kandidátky Marka Pietera. Půta se rozhodl mandátu vzdát i přes to, že poslanecká imunita by ho mohla chránit před soudním stíháním v případu korupce. Před třemi lety byl obviněn z přijetí statisícového úplatku a ze zneužití pravomoci v souvislosti s rekonstrukcí kostela v Liberci.

„Před parlamentními volbami jsem avizoval, že chci dál pracovat pro kraj, věřím tedy, že voliči moje rozhodnutí pochopí. Zároveň nechci, aby ani na okamžik vzniklo podezření, že se chci díky poslanecké imunitě vyhnout trestnímu stíhání, které je proti mně už třetí rok a bez konkrétních výsledků vedeno. Nic nezákonného jsem neudělal a věřím, že před nezávislým soudem se to prokáže a budu mít také možnost hájit své dobré jméno,“ řekl Půta.

Rozsah poslanecké imunity považuje liberecký hejtman Půta za neopodstatněný a nepřiměřený. „Podle mě by se neměla vztahovat na činy, které se staly před vznikem mandátu, případně na věci, které s výkonem mandátu vůbec nesouvisejí,“ řekl Půta. Poslanecká imunita by podle něj měla být významně omezena.

Hnutí STAN šlo do sněmovních voleb poprvé samo, před čtyřmi lety byli starostové na kandidátkách TOP 09. Volby v kraji vyhrálo ANO se ziskem 29,83 procenta hlasů. Ve Sněmovně získalo čtyři mandáty, což je polovina křesel, která se v Libereckém kraji rozdělovala. Druzí byli starostové, dostali 12,82 procenta hlasů. Je to nejlepší výsledek hnutí ze všech krajů. Získali jeden mandát, stejně jako Piráti, SPD Tomia Okamury a ODS.

