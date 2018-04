Puigdemont může být vydán Madridu jen kvůli zpronevěře, rozhodl německý soud

Mezi podmínky, za nichž může být propuštěn na svobodu, patří složení kauce ve výši 75 tisíc eur (1,9 milionu korun), napsala agentura DPA.

Pětapadesátiletému separatistickému politikovi hrozí ve Španělsku desítky let vězení. Na severu Německa byl zadržen na základě evropského zatykače koncem března, když se autem vracel z Finska do Belgie, kde do té doby žil v exilu. Puigdemont obžalobu Madridu odmítá a tvrdí, že je politicky motivovaná. Proti vydání do Španělska se může případně bránit i před německým ústavním soudem. Podle dnešního vyjádření soudu nejsevernější německé země Šlesvicka-Holštýnska není patrné, že by Puigdemontovi ve Španělsku hrozilo politické pronásledování.

Obžalobě ze vzpoury čelí Puigdemont ve své zemi kvůli tomu, že loni na podzim v rozporu se španělskou ústavou uspořádal referendum o nezávislosti Katalánska, i když se dalo očekávat, že při něm dojde k násilnostem. Obžaloba ze zpronevěry veřejných financí se taktéž týká referenda o nezávislosti.

Malí a bohatí to mají těžké. Přečtěte si esej

Čtěte také: