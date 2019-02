První opatření proti Huawei: obrana odstraní z telefonů přístupovou aplikaci

„Tento krok souvisí s doporučením kybernetického úřadu, na jehož základě nyní ministerstvo obrany - stejně jako jiné instituce - provádí analýzu rizik s cílem posílit bezpečnost informačních a komunikačních systémů,“ potvrdil webu iRozhlas.cz mluvčí ministerstva Jan Pejšek.

Z jakého důvodu může software pro správu firemních telefonů v zařízeních Huawei představovat bezpečnostní riziko, neupřesnil. „Analýza rizik ještě není hotová. Takže zatím jediným - a možná dočasným, uvidíme, jak dopadne analýza rizik - konkrétním opatřením je nepoužívání dané aplikace na telefonech Huawei,“ dodal.

Z registru smluv vyplývá, že ministerstvo AirWatch používá například pro zabezpečení přístupu z mobilních telefonů do některých služeb vnitřního informačního systému armády. Jde o software americké firmy VMware, který umožňuje ovládat služební telefony na dálku. Pokud by pracovník zařízení s citlivými daty ztratil, ministerstvo je může na dálku smazat.

Specialista na kybernetickou bezpečnost Martin Půlpán má jasno: Huawei je hrozba

Podle Pejška nemá ministerstvo s čínskou společností žádný přímý vztah. Používá ale některé její komponenty, jako jsou mobilní telefony nebo externí modemy, které jim dodal operátor O2. „Přesný počet není veřejnou informací, ale mezi uživatele nepatří nikdo z vrcholného managementu resortu,“ uvedl mluvčí. To, že se v resortu používá „velmi malé množství“ telefonů značky Huawei, zmínil v rozhovoru pro dnešní deník Právo také ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). „Sice se nejedná o vysoký armádní top management, armádní velitele, ale i tak jsme tyto telefony odinstalovali, aby nemohly vstupovat do naší resortní aplikace zvané mobilní kancelář, a to do té doby, než budeme mít zpracovanou analýzu,“ řekl.

NÚKIB před používáním technologií čínských společností Huawei a ZTE varoval loni v prosinci. Hardware a software těchto firem označil za bezpečnostní riziko. Na základě varování úřadu Generální finanční ředitelství vyřadilo Huawei z veřejné zakázky za půl miliardy korun na vybudování portálu Moje daně. Deník Právo v pátek uvedl, že zákaz používání technologií od čínských firem Huawei a ZTE vydalo ministerstvo zdravotnictví. Firma Huawei se proti varování NÚKIB ohradila, vystoupilo proti němu také čínské velvyslanectví.

Dále čtěte: