Vyjádření ke schůzce s Babišem bylo nešťastné, řekl Petříček čínskému velvyslanci

„Panu velvyslanci jsem sdělil, že interpretování a zveřejňování obsahu neformálních jednání nepovažuji za šťastné. Věřím, že naše společné jednání napomohlo, aby se podobná nedorozumění v budoucnu nestávala,“ řekl Petříček po schůzce s Čangem. „S panem velvyslancem jsme se shodli, že se chceme soustředit na pozitivní spolupráci, a tím považuji tuto záležitost za uzavřenou,“ doplnil.

Petříček doporučil čínskému velvyslanci, aby ambasáda stáhla z facebooku příspěvek, ve kterém komentovala obsah prosincové schůzky s Babišem. Podle něj by to bylo významné gesto. „Je to nicméně záležitost čínské ambasády, aby k tomuto rozhodnutí dospěla,“ řekl Petříček.

Petříček zdůraznil, že česká vláda musí chránit bezpečnost občanů. „Nemůžeme dovolit, aby případné napadení informační infrastruktury nebo významných informačních systémů mělo dopad na bezpečnost a fungování České republiky jako suverénního státu,“ řekl Petříček. Kvůli tomu Česko zřídilo Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), který v prosinci varování před výrobky čínských firem vydal. Vláda podle ministra zahraničí bere toto varování vážně.

Šéf diplomacie zároveň podotkl, že si Česko vztahů s Čínou váží. „Naše povinnost chránit bezpečnost našich občanů nijak nenarušuje náš zájem o rozvíjení obchodních a ekonomických vztahů,“ řekl. Chce usilovat o odstraňování bariér pro české vývozce a vytvářet ekonomické vztahy, které budou výhodné pro obě strany.

Babiš se s čínským velvyslancem sešel před Vánoci v Průhonicích, kde přijímá soukromé i pracovní návštěvy. Čínská ambasáda poté v prohlášení uvedla, že varování před čínskými technologiemi se „nezakládá na skutečnosti“ a že „čínská strana bere na vědomí úsilí české vlády o nápravu příslušných chyb“.

České úřady řeší, co s rizikovými telefony Huawei. Používají je úředníci z obrany i vojáci

Babiš to v neděli označil za lež, česká vláda podle něj žádnou chybu neudělala. „Nechápu, jakou chybu bych udělal. Není ve zvyku, že by velvyslanec komunikoval schůzky s členy vlády, to se nikdy nestalo. Pokud vím, tak to na schůzce s předsedou Senátu uznal,“ řekl dnes Babiš. Jedním z důsledků jednání čínského diplomata je i dohoda, že s čínským velvyslancem bude v budoucnu komunikovat šéf diplomacie Petříček.

Kauzu vyvolalo varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), podle něhož používání softwaru i hardwaru čínských společností Huawei a ZTE představuje bezpečnostní hrozbu. Huawei to odmítla a vyzvala k předložení důkazů. Varování podle NÚKIB neznamená bezpodmínečný zákaz uvedené technologie používat a nemíří na běžné uživatele.

Babiš původně nařídil, aby se zařízení této firmy zbavil i úřad vlády. Později ale uvedl, že takový krok byl unáhlený, protože úřad svoje varování zpočátku nedostatečně vysvětlil. „Po vysvětlení ze strany NÚKIB je jasné, že jeho varování se týká pouze systémů zařazených do kritické informační infrastruktury nebo významných informačních systémů, kterých je několik desítek,“ uvedl Babiš.

Vláda v pondělí uložila správcům kritické infrastruktury analýzu rizik užívání softwaru a hardwaru Huawei a ZTE. Podle metodiky NÚKIB mohou úřady zohlednit rizikovost technologií obou společností už při zadání veřejných zakázek.

S čínským velvyslancem se dnes sešel také předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS), který s ním debatoval o potřebě udržovat vzájemné vztahy obou zemí na dobré úrovni. Probíral s ním také rozvoj elektromobilů, k němuž má výhrady s ohledem na nutnost budovat nové energetické sítě. Zmínil také kritiku Číny za kopírování evropských výrobků. Podle něj je to nutno brát i z hlediska čínské tradice v napodobování, která je součástí čínské kultury. „Napodobování a kopírování je svým způsobem čínským národním sportem,“ dodal předseda Senátu.

