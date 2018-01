Protiváha Babiše. Drahoš může rozbít populistický duopol

Drahoš už se několikrát nechal slyšet, že by v povolebních vyjednáváních postupoval jinak než Zeman. Nedal by ani jednu příležitost Andreji Babišovi jako trestně stíhanému kandidátovi na premiéra a donutil by hnutí ANO nabídnout na post předsedy vlády náhradníka.

Trval by také na tom, aby hnutí ANO získalo pro svou vládu alespoň 101 hlasů poslanců. Neumožnil by tak vládnutí menšinové vlády bez důvěry v demisi, která nás nyní čeká. Drahošův postup by umožnil vznik kabinetu, který bude moci skutečně vládnout a „makat“, ne jen přežívat na úřadech bez jakékoli politické moci.

Jak se rozhodnou voliči neúspěšných kandidátů?

Je tedy zřejmé, že by Drahoš nešel Babišovi tak vstříc jako Zeman. Přesto si i Drahoš uvědomuje, že pro něj jako prezidenta je část voličů hnutí ANO klíčová. Podle odhadů z prvního kola prezidentské volby ho totiž volila také jejich významná část. Proti samotnému hnutí by tedy Drahoš zřejmě nijak hlasitě nevystupoval, což odpovídá i jeho sjednocující a smířlivé strategii.

