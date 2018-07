Prostě to ohneme. ANO deformuje protikorupční zákony podle vůle komunistů

Ještě než si Andrej Babiš došel do sněmovny pro podporu svojí vlády, důkladně podkopal základy své politické kariéry – tedy boji proti korupci. Minimálně u dvou zákonů z poslední doby zcela popřel původní teze svého hnutí a vyšel vstříc tomu, co hlásají komunisté. Jde jednak o zákon, který by měl odkrýt obchodní praktiky energetického gigantu ČEZ, a také o normu, podle níž se nominují vyvolení zástupci do orgánů státních a polostátních firem.