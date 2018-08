Prodloužení smlouvy START? Putin prý Trumpovi navrhl jednání o odzbrojení

Podle serveru Politico jde například o návrh na prodloužení platnosti smlouvy o omezení jaderných zbraní, známé v USA jako Nový START a v Rusku jako START 3. Smlouvu, kterou prý Rusko navrhuje prodloužit o pět let, podepsali prezidenti Barack Obama a Dmitrij Medveděv v dubnu 2010 v Praze. Její platnost má skončit v roce 2021.

Moskva podle serveru Politico rovněž navrhuje potvrdit platnost dohody o zákazu raket středního doletu, kterou v roce 1987 dojednali vůdci USA a SSSR Ronald Reagan a Michail Gorbačov. Spojené státy obviňují Rusko, že smlouvu porušuje a Kongres loni schválil finance pro analogické odvetné kroky USA.

Dalším ruským návrhem je uzavřít dohodu zakazující rozmisťování zbraní ve vesmíru, napsal americký server. Oba státy jsou sice signatáři podobné dohody z roku 1967, ta se ale týká jen zbraní hromadného ničení.

Ruské návrhy se rovněž týkají rostoucí konfrontace ve východní Evropě, pokračuje Politico. Washington a Moskva by měly podniknout kroky k odvrácení incidentů při manévrech a zvýšit důvěru a transparentnost ve vojenské oblasti.

Obě země by měly zahájit konzultace expertů ohledně „destabilizujících“ druhů zbraní, které by mohly být předmětem odzbrojovacích rozhovorů. Ruský dokument navrhuje zahájit konzultace o „strategické stabilitě“ na úrovni náměstků ministrů zahraničí, které by se mimo jiné měly týkat Sýrie. Ve formátu 2+2 by měli jednat i ministři zahraničí a obrany obou zemí.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová dnes na facebooku existenci ruských návrhů výslovně nepopřela. Vyzvala Spojené státy, aby „přestaly manipulovat výňatky z tajných dokumentů a setkání, včetně neexistujících“. Vytkla Washingtonu, že „nedokáže udržet v tajnosti ani obsah prezidentských rozhovorů“.

