Přijměte nezávislost Kosova, chcete-li do EU, vzkázal Gabriel Srbsku

„Pokud chce Srbsko mířit směrem k Evropské unii, primární podmínkou je budování právního státu a samozřejmě také přijetí nezávislosti Kosova,“ uvedl Gabriel a dodal, že stejně hovořil k představitelům Srbska v Bělehradě.

Srbsko chce vstoupit do EU do roku 2025, což je podle unie „orientační termín, kdy by unie mohla mít více než 27 členů“. Srbští představitelé ale doufají, že uznání Kosova nebude klíčovou podmínkou pro členství v EU a srbský ministr obrany Aleksandar Vulin je toho názoru, že Bělehrad a Priština by měly Kosovo rozdělit.

Kosovo vyhlásilo svou nezávislost před deseti lety, téměř dekádu poté, co NATO bombardovalo srbské síly, aby zastavilo zabíjení a vyhánění etnických Albánců z tohoto regionu během války v letech 1998-1999.

Gabriel zdůraznil, že Německo se bude snažit, aby pět členských zemí unie, které ještě Kosovo neuznaly - Španělsko, Rumunsko, Kypr, Řecko a Slovensko, tak učinilo.

Kosovo už bylo uznáno 115 zeměmi, včetně 23 z 28 členských států EU. Jeho členství v OSN bylo zablokováno srbskými spojenci Ruskem a Čínou.

Přečtěte si také: