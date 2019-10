Právo a spravedlnost ovládlo polské parlamentní volby, zřejmě bude dál vládnout

Podle dílčích výsledků má největší opoziční uskupení, proevropská Občanská koalice, 25,5 procenta hlasů. Na třetím místě skončila Levice s 11,9 procenty hlasů. S ní se po pěti letech vrací do Sejmu, dolní komory parlamentu, Svaz demokratické levice. Do Sejmu se dále dostali lidovci (PSL) ve spojenectví s protisystémovým hnutím Kukiz´15, které podpořilo devět procenta voličů a pravicová, euroskeptická Konfederace s 6,7 procenta hlasů.

Zůstává nejasné, zda PiS, anebo opozice získala více křesel v senátu, horní komoře parlamentu, poznamenala agentura Reuters. Podle dílčích výsledků v volbách do Senátu PiS získala 46,19 procenta hlasů, Občanská koalice 33,25 procenta a PSL - 5,31 procenta.

Při předchozích volbách před čtyřmi lety PiS podpořilo při hlasování do Sejmu 37,6 procenta lidí, zatímco Občanskou platformu, která je nejsilnější součástí nynější Občanské koalice, 24 procent voličů.

Vláda PiS během uplynulých čtyř let, kdy se polské ekonomice dařilo, zavedla štědré sociální programy, jako jsou třinácté důchody pro seniory nebo přídavky ve výši 500 zlotých na dítě, zvýšila minimální mzdu nebo snížila věk odchodu do důchodu. Kvůli některým svým krokům, třeba kvůli reformě justice nebo rozsáhlému kácení v chráněném Bělověžském pralese, se dostala do konfliktu s Evropskou unií. Současná vláda ve Varšavě podle oponentů ohrožuje principy právního státu a demokracie.

Esej: Návrat středoevropských démonů ilustrační foto ( Autor: CC0 via Pixabay )

Dále čtěte:

Z Prahy do Varšavy. Morawiecki by chtěl Česko a Polsko více propojit dálnicemi

Polsko zažívá boom dopravní infrastruktury. Je to šance pro české firmy, říká velvyslanec Ivan Jestřáb

Nedostatek lidí brzdí polskou ekonomiku. Vraťte se domů, volá Varšava pracovníky v zahraničí