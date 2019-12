Poslanci přehlasovali Senát. Spotřební daně i poplatek za katastr se zvýší

Schválený daňový balíček nyní dostane k podpisu prezident. Pro sněmovní verzi hlasovalo všech 108 poslanců ANO, ČSSD a KSČM, k přehlasování Senátu jich bylo zapotřebí nejméně 101.

Vláda návrh na zvýšení spotřební daně obhajuje omezením dopadů účinků návykových látek na zdraví obyvatel. Mezi její argumenty patří i to, že vzhledem k růstu příjmů jsou cigarety i alkohol dostupnější. Opozice ji během projednávání ve Sněmovně obviňovala, že jí jde jen o hledání peněz do státního rozpočtu. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) dnes řekla, že vyšší daně mohou nejen zvýšit příjmy státního rozpočtu, ale také motivovat spotřebitele k omezení spotřeby cigaret a alkoholu.

V případě půllitrové láhve 40procentního alkoholu vzroste spotřební daň z nynějších 57 korun na 64,50 koruny. Unie výrobců lihovin už dříve uvedla, že v takovém případě zdraží láhev o 9,10 korun. Piva ani vína se zvýšení sazeb netýká.

Spotřební daně z cigaret a tabáku, včetně zahřívaného, stoupnou v příštím roce zhruba o deset procent. Podle ministerstva financí bude růst u minimální sazby 5,4 koruny na krabičku cigaret, tabákové firmy ale předpokládají zvýšení daňové zátěže na krabičku o 12 až 13 korun.

Poplatek za vklad do katastru nemovitostí se zvýší dvojnásobně na 2000 korun. Stát by tak měl podle ministerstva financí získat 650 milionů korun ročně. Vláda argumentuje inflací i vyšší administrativní náročností agendy katastrálního úřadu.

V případě zdanění hazardu se sazby zdanění loterií zvyšují z nynějších 23 procent až na 35 procent. Zdanění ostatních druhů hazardu, třeba z automatů nebo tombol, zůstává na dosavadní úrovni. Hráči budou zdaňovat výhry až od jednoho milionu korun. Vláda původně navrhovala limit 100 tisíc korun. Bude platit srážková daň pro loterie, tomboly a účtenkovou loterii. U ostatních druhů hazardu bude možné uplatnit proti příjmům z výhry pouze vklad.

Mezi nejvíc kritizované části balíčku patří nový způsob daňové uznatelnosti technických rezerv v pojišťovnictví. Nově mají být rezervy daňově uznatelné jen do výše stanovené evropskou směrnicí Solvency II. Rozdíl mezi dosavadní výší a novou výší má být předmětem zdanění. Pojišťovny mají doplatit během dvou let asi 10,5 miliardy korun. Kritizovala to opozice a nesouhlasila s tím ani Česká asociace pojišťoven. Ministryně Schillerová opakovaně argumentovala tím, že ruší nesystémovou výjimku pro jeden sektor, kterou jiný sektor podnikání nemá.

Senát podle předsedy senátního hospodářského výboru Vladislava Vilímce (ODS) neměnil vládní záměr zdanění rezerv pojišťoven. Chtěl ale do daňově uznatelných nákladů zahrnout i takzvané rezervy na nezasloužené pojistné a zabránit případnému dvojímu zdanění stálých provozoven zahraničních pojišťoven.

Předchozí projednávání balíčku ve Sněmovně provázely rozsáhlé kritické projevy části opozičních poslanců, kteří si za to od vlády vysloužili obvinění z obstrukcí.

Vládní koalice začátkem listopadu nakonec s pomocí víc než 20 let starého usnesení Sněmovny prosadila hlasování v pevném termínu, přestože někteří poslanci tak nemohli k návrhu vystoupit. Opozici se to nelíbí a chce to napadnout u Ústavního soudu. „Tohle si ještě jednou vyříkáme u Ústavního soudu a věřím, že budeme úspěšní,“ prohlásil dnes předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura.

I dnes se balíček stal terčem kritiky opozice. „Z toho se dá vyčíst jediné: zoufale potřebujeme vaše peníze,“ řekl k balíčku předseda SPD Tomio Okamura. „Ctíte daňovou neutralitu, abyste poté zvyšovali daně,“ řekl předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Citoval předtím z vládního programového prohlášení, že vláda ctí princip daňové neutrality. „Vláda slibovala, že nebude zvyšovat daně, ale činí pravý opak,“ řekla poslankyně STAN Věra Kovářová.

