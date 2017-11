Vondráčka by měli kromě ANO podpořit také komunisté, poslanci SPD a Piráti. Strany však zároveň hovoří o tom, že budou v opozici, jen KSČM za určitých okolností připouští toleranci vlády ANO. „Pokud platí prohlášení všech stran, že se cítí být opozicí, pak 122 poslanců opozice nemůže vítězi voleb zvolit předsedu Sněmovny,“ uvedl Kalousek. Vítěz voleb podle něj nemá automaticky nárok na místo šéfa komory, vše obvykle vycházelo z dohody vládních stran. „Vždy nominovala ta většina, která umožnila vládě vládnout,“ dodal.

Kalousek připomněl, že v době opoziční smlouvy po volbách v roce 1998 tolerovali občanští demokraté vládu Miloše Zemana (ČSSD) otevřeně. „Opoziční smlouva číslo jedna byla výrazně mravnější, protože tam byla ta většina přiznaná, tady se zdá, že bude vládní většina ve formě tichých společníků, kteří to nebudou chtít přiznat,“ varoval před druhou opoziční smlouvou.

Situaci v Česku srovnal Kalousek s tím, co se děje v Německu, kde v noci na dnešek ztroskotala po čtyřech týdnech jednání mezi konzervativní CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové, Zelenými a svobodnými demokraty. „V SRN byly volby před dvěma měsíci, vedla se skutečná, nikoliv předstíraná jednání o ustavení vlády,“ uvedl Kalousek. V Česku podle něj přišel šéf ANO Andrej Babiš s myšlenkou menšinové vlády po pouhém týdnu předstíraných jednání.

Kalousek upozornil, že demokratická ústava se v Německu aplikuje zcela jinak. „Když včera padla informace, že (jednání) nevedou k cíli, nenapadlo designovanou premiérku jít za prezidentem se slovy 'Oni si se mnou nechtějí hrát, tak já budu vládnout menšinovou vládou bez důvěry',“ uvedl Kalousek. To, jak nakládají s ústavou Babiš a prezident Miloš Zeman, který hovoří o možnosti dlouhého fungování vlády bez důvěry a vylučuje předčasné volby, podle něj nemá nic společného s demokratickou aplikací ústavy.

Bělobrádek: ANO nám nic nenabídlo

Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek před ustavující schůzí sněmovny uvedl, že hnutí ANO lidovcům vládní spolupráci nenabídlo. Zopakoval také, že lidovci by v případě jednání o koalici trvali na svých podmínkách stanovených před volbami, tedy že v kabinetu nesmí mít žádná strana absolutní většinu a žádný člen vlády nesmí být trestně stíhaný. Babiš byl obviněn z podvodu kvůli financování farmy Čapí hnízdo, po jeho zvolení do Sněmovny bylo trestní stíhání přerušeno. Bělobrádek také řekl, že dohady kolem církevních restitucí nemají na postoj KDU-ČSL vliv.

„Není pravda, že bychom odmítli jednat s ANO o koaliční spolupráci. Nebylo nám to nabídnuto,“ řekl Bělobrádek. Zopakoval také, že nejsou splněny podmínky, které KDU-ČSL před volbami pro svůj vstup do vlády stanovila. „Ve vládě nemá být člověk, kterému hrozí kriminál, musela by to být vláda, kde by jedna ze stran neměla absolutní většinu, musela by to být vláda, která nebude ani uvažovat o vystoupení z Evropské unie,“ řekl. Kabinet, do kterého by lidovci vstoupili, by také musel prosazovat jejich program, musel by se hlásit k liberální demokracii a nesměl by zásadně měnit ústavu.

„Státotvorná“ KSČM podpoří Vondráčka Ustavující schůze by podle KSČM mohla skončit už tento týden. Prioritou je podle předsedy komunistů Vojtěcha Filipa, aby výbory začaly pracovat na schválení státního rozpočtu. „Záleží na klubech, zda bude mít schůze hladký průběh, nebo budou obstrukce,“ uvedl Filip po jednání sněmovního klubu KSČM. Krátce před dnešním zahájením schůze potvrdil, že komunisté podpoří do čela Sněmovny Radka Vondráčka z hnutí ANO.



Šéf sněmovní frakce KSČM Pavel Kováčik uvedl, že jeho straně je podsouvána vládní spolupráce s hnutím Andreje Babiše. „Bude-li nejhůř, můžeme ji tolerovat,“ konstatoval s tím, že ANO a KSČM jsou programově nesourodé. Cílem komunistů je, aby Sněmovna začala fungovat. Připomněl, že řada stran šla do voleb se slibem zvyšování mezd. „Aby k tomu došlo, musí být schválen rozpočet,“ uvedl. Sněmovní výbory by se návrhem rozpočtu měly podle něho začít zabývat co nejdříve.

Postoj lidovců nemůže podle Bělobrádka změnit ani to, kdyby Babiš ustoupil od svého záměru zdanit finanční náhrady církevních restitucí. „Pro KDU-ČSL otázka takzvaných církevních restitucí, které žádné restituce nejsou, není věc ani politická, ani náboženská, ale čistě právní. A z právního hlediska jsem přesvědčen, že jakákoli změna musí být odsouhlasena oběma stranami,“ řekl. Podotkl také, že restituce považuje za nespravedlivé k církvím a že Babišův návrh by nejvíce zasáhl židovské obce, proto ho považuje za antisemitský.

Předseda lidovců také kritizoval ANO za způsob vedení jednání o ustavení Sněmovny. „Žádná dohoda zatím není, pokud vím, tak ani nebylo žádné jednání všech politických stran, které by hnutí ANO svolalo a kde bychom si potvrdili rozdělení výborů. Považuji to za nezodpovědné, jsem přesvědčen, že v den, kdy Sněmovna začíná svoje jednání, by mělo být jasno, jak jsou rozděleny výbory,“ řekl. Představitelé ANO se podle něj věnují kampani, místo aby řešili povolební situaci.

