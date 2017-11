Běhounek uvažuje o kandidatuře na šéfa ČSSD. Přeje si návrat „lánských pučistů“

„Řekl jsem několik záležitostí, které se musí stát. Pokud se stanou, jsem ochoten o tom uvažovat, to jsem nikdy nezpochybnil. Ale ta výzva není o mně,“ řekl Běhounek, který není členem strany. Zmínil například to, aby se nehledělo na staré výčitky a animozity, aby strana začala využívat informační technologie a řešila otázku svého sídla, Lidového domu v Praze.

Běhounek je přesvědčen, že bez návratu některých upozaděných osobností „to nejde dál“. „Strana se potom nemůže dát nijak dohromady,“ konstatoval. Zmínil Zimolu, Haška a Tejce, kteří byli po volbách před čtyřmi lety aktéry tzv. lánské schůzky u prezidenta Miloše Zemana, kde někteří sociální demokraté jednali o povolební perspektivě bez lídra ČSSD Bohuslava Sobotky.

Běhounka k vyjádření ohledně kandidatury vybídl pardubický hejtman Martin Netolický (ČSSD), který navrhuje, aby sociální demokracie na jaře svolala sjezd kvůli změně stanov a diskusi. „Teprve poté, až budou přeregistrovány na ministerstvu vnitra, provést volbu podle těchto stanov,“ vysvětlil Netolický. Krok by umožnil kandidovat Běhounkovi, který není členem strany. Stanovy požadují, aby předseda a místopředsedové byli v ČSSD alespoň čtyři roky.

Úřadující šéf ČSSD Milan Chovanec po jednání výboru řekl, že Netolického návrh ještě prostuduje právní komise Lidového domu. „Kolega sice říkal, že kde je vůle, cesta se najde, já s ním v tom souhlasím. Ale máme správní soudnictví a nemůžeme si dovolit uspořádat sjezd, na jehož konci nám správní soud zruší předsednickou funkci,“ řekl Chovanec. Zda by se sjezd rozhodl touto cestou vydat, záleží podle Chovance na něm.

Kandidovat má podle Chovance právo kdokoliv. „Samozřejmě kolegovi Běhounkovi v tom dnes brání stanovy,“ uvedl Chovanec. Právo kandidovat, být voleni a nominováni mají podle něj i Tejc, Zimola či Hašek. Hledání kandidátů do vedení se podle něj bude odehrávat zdola, na základě nominací okresů a krajů.

Tejc řekl, že vedení ČSSD dnes odmítnutím přímé volby předsedy jasně ukázalo, že má nulovou sebereflexi. „Chce ponechat osud strany nikoliv v rukou členů, ale funkcionářů zodpovědných za poslední volební výsledek. V takové situaci se o žádný návrat ani pokoušet nechci,“ uvedl Tejc.

Netolický řekl, že stávající stanovy ČSSD omezují. „Pan Běhounek třeba není člen ČSSD, ale je všeobecně uznávaný. Je to člověk, který je devět let hejtmanem, pět let poslancem, z mého pohledu může ČSSD sjednotit a stabilizovat,“ uvedl. Ocenil, že za určitých podmínek je Běhounek ochoten kandidovat. „Nový předseda by měl být obklopen lidmi, kteří mu věří a s kterými se mu bude dobře spolupracovat,“ řekl Netolický.

