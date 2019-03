Pompeo kritizoval Čínu: Při porušování lidských práv hraje svou vlastní ligu

Pompeo při prezentaci výroční zprávy ministerstva zahraničí USA o stavu lidských práv ve světě uvedl, že íránská vláda při protestu za dodržování lidských práv zabila v uplynulém roce více než 20 Íránců a tisíce jich uvěznila bez řádného procesu, čímž „pokračovala v systému krutosti, kterou způsobuje íránským lidem poslední čtyři desetiletí“.

„A pak je tu Čína, která je ve své vlastní lize, pokud jde o porušování lidských práv,“ řekl Pompeo. Ve zprávě ministerstva zahraničí se uvádí, že čínská vláda v uplynulém roce zintenzivnila svou kampaň masového zatýkání příslušníků muslimské menšiny v autonomním regionu Sin-ťiang. Úřady zde svévolně zadržují 800.000 a možná až dva miliony Ujgurů, etnických Kazachů a dalších muslimů v internačních táborech.

Čínští vládní činitelé podle zprávy tvrdí, že tábory jsou zapotřebí pro boj s terorismem, separatismem a extremismem. Zahraniční média, lidskoprávní organizace a bývalí vězni však uvedli, že bezpečnostní složky v nich zneužívají, mučí a zabíjejí některé zadržené.

The protection of human rights is central to U.S. foreign policy and to our American values. As we release the 43rd #HumanRightsReport detailing the human rights practices of nearly 200 countries, we reaffirm our commitment to these fundamental freedoms. https://t.co/cxTrmNfJ8x