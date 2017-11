Pirát Bartoš: Nejsme žádní blázni, kteří si jdou po krku

Část členů chce během nadcházejícího víkendu odvolat místopředsedu strany a jednoho z nejvýraznějších pirátských poslanců Jakuba Michálka. Pokud by se svým návrhem uspěli, Michálek by byl nucen opustit republikové předsednictvo strany. Vyvrcholil tím spor o stížnost proti platnosti říjnových voleb, kterou část straníků odeslala bez vědomí místopředsedy Michálka i předsedy Ivana Bartoše na Nejvyšší správní soud.

Pod stížností dokonce figuroval Bartošův podpis, aniž o tom pirátský šéf věděl. Bartoš s Michálkem posléze stížnost stáhli, ale před zbytkem strany to utajili. To teď některým spolustraníkům vadí. „Zcela běžně může libovolný orgán strany jednat i v režimu neveřejném. My jsme to zveřejnili, jakmile soud rozhodl ve všech těch věcech,“ říká předseda strany Ivan Bartoš v rozhovoru pro týdeník Euro.

Jsou Piráti jednotní?

My máme institut členského podnětu. Pokud získá podporu, může libovolný člen vznést libovolné téma k jednání celostátního fóra, což je nejvyšší orgán strany. Pomocí tohoto podnětu může řadový člen navrhnout i odvolání člena vedení strany. Těchto podnětů jsou během roku na různá témata desítky. Jsou to normální prvky přímé demokracie v praxi, které ta strana už sedm let používá.

Ptám se na to, jestli jste stále jednotní v rámci strany. Je pár týdnů po volbách, Piráti jsou poprvé ve sněmovně a už hlasují o odvolání svého místopředsedy.

To s volbami vůbec nesouvisí. Co to podle vás znamená jednotní?

Vše podstatné o povolebním dění čtěte v rubrice Volby 2017

Jde o to, jestli vaši řadoví členové stojí za svým vedením.

Někteří členové si myslí, že Jakub Michálek by neměl být místopředsedou Pirátské strany, a proto iniciovali tento podnět. Já věřím, že ten podnět nedopadne, že Jakub obhájí svůj post. Nicméně to nemá vůbec vliv na fungování poslaneckého klubu Pirátů.

Souhlasíte s tím, jakým způsobem byla ta stížnost vzata zpět? Nezveřejnili jste to i kvůli obavám z „mediálního faux pas“, jak píšete na vašem fóru. Právě tímto nedostatkem transparentnosti odůvodňují Michálkovi odpůrci jeho odvolání.

Zcela běžně může libovolný orgán strany jednat i v režimu neveřejném. My jsme to zveřejnili, jakmile soud rozhodl ve všech těch věcech (souhlasil se stažením stížnosti – pozn. red.). Došlo k administrativní chybě, kdy podání té žádosti neprošlo schvalováním republikového předsednictva. My jsme to naopak jako předsednictvo korektně stáhli. Dokonce si myslím, že jsme to mohli stáhnout, aniž by o tom předsednictvo hlasovalo. Ta reakce (některých členů strany – pozn. red.) není vůbec adekvátní tomu, co se stalo.

Pirátská volební sobota

Budete v rámci strany řešit váš falešný podpis na té stížnosti podané některými vašimi členy?

To není falešný podpis. Je to šablona, nadepsaný podpis pod textem stížnosti. Toto evidentně není ten případ, kdy by se měl z naší datové schránky odeslat dokument podepsaný předsedou, aniž by to schválilo předsednictvo.

A budete to nějak řešit uvnitř strany?

Ne. Byla to prostě administrativní chyba a my jsme to stáhli. Tím pro mě celá akce skončila. Nejsme žádní blázni, kteří si jdou po krku.

Jaké je tedy řešení, aby se neopakovalo, že někdo odešle na soud stížnost s vaším podpisem bez vašeho vědomí?

Striktně dodržovat pravidla. Stát se to může, ale nemělo by.

Celý rozhovor s Ivanem Bartošem čtěte v aktuálním vydání týdeníku Euro, které vychází v pondělí 4. prosince.