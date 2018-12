Úřad pro kybernetickou bezpečnost varuje před produkty od Huawei a ZTE

„K vydání tohoto varování nás vedly naše poznatky včetně poznatků z činnosti našich bezpečnostních partnerů a také zjištění našich spojenců. Hlavním problémem je právní a politické prostředí Čínské lidové republiky, ve kterém uvedené společnosti primárně působí. Čínské zákony vyžadují po soukromých společnostech působících v Číně mimo jiné součinnost při zpravodajských aktivitách, a tudíž pouštět je do systémů, které jsou klíčové pro chod státu, může představovat hrozbu,“ uvedl ředitel NÚKIB Dušan Navrátil.

NÚKIB podle webu varování vydal i z toho důvodu, že Čínská lidová republika na území České republiky aktivně prosazuje své zájmy včetně provádění zpravodajských aktivit vlivového i špionážního charakteru, jak podle webu dokládají výroční zprávy bezpečnostních služeb za rok 2017.

„Varování podle zákona o kybernetické bezpečnosti znamená, že správci systémů, které spadají do kritické informační infrastruktury, významných informačních systémů nebo provozovatelů základních služeb, se popsanými hrozbami musí zabývat a musí přijmout adekvátní opatření,“ uvedl Navrátil.

Šéf Huawei odpovědný za aktivity společnosti v Česku a na Slovensku Radoslaw Kedzia v rozhovoru pro dnešní Lidové noviny uvedl, že Huawei není politickou organizací. Uvedl, že misí firmy je dodávat digitální technologie po celém světě. Na jiném místě v rozhovoru řekl, že jde o velmi transparentní společnost. „A máme velmi otevřenou kybernetickou bezpečnostní politiku. To je fakt. Byli jsme jednou z prvních firem, která dodržovala evropské zákony týkající se GDPR. Všude po světě se v médiích píše o společnosti Huawei, často ale nejde o fakta a informace se nezakládají na pravdě. A nebudu spekulovat o důvodech. My se prostě snažíme dělat co nejlépe naši práci, zlepšovat naše řešení,“ uvedl Kedzia. Pozastavovat se nad tím, že Huawei spolupracuje s veřejnou správou a se státními firmami, je podle něj důkaz předsudků.

Čínská firma Huawei Technologies je po jihokorejském Samsungu druhým největším prodejcem chytrých mobilních telefonů na světě. Některé západní země spolupráci s ní zcela zakázaly či ji omezují z obavy, že její výrobky mohou obsahovat špionážní software. Státy jako USA, Británie či Austrálie se obávají možných vazeb firmy na čínské vedení.

Čínský výrobce komunikační techniky Huawei je největším dodavatelem mobilních sítí a další infrastruktury pro české operátory. Firma je zároveň druhým největším prodejcem chytrých mobilních telefonů za korejským Samsungem, ve třetím čtvrtletí předstihla Apple. Huawei zvýšil loni v Česku zisk o 6,5 procenta na 97 milionů korun. Čistý obrat stoupl o 16 procent na 6,55 miliardy korun. Huawei má v Česku velké plány. Do roku 2022 firma hodlá v Česku investovat 360 milionů dolarů (8,64 miliardy korun) a vytvořit nepřímo více než 4000 nových pracovních míst.

Produkty a služby Huawei jsou dostupné ve více než 170 zemích a využívá je třetina světové populace.

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost se loni novelou zákona vyčlenil z Národního bezpečnostního úřadu, pod kterým dříve fungoval jako Národní centrum kybernetické bezpečnosti. Sídlí v Brně.

