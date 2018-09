Peking vítá obchodní jednání s USA, ustoupit nechce, píše čínský list

Peking a Washington vyostřily vzájemné obchodní třenice, jejich další eskalaci má zabránit návrh amerického ministra financí Stevena Mnuchina vrátit se k jednacímu stolu. Ve čtvrtek, kdy o jeho pozvánce a jejím kladném přijetí čínskými představiteli informovala média, ale americký prezident Donald Trump na twitteru napsal, že USA mají pro jednání v ruce silnější karty.

„Na dohodu s Čínou nespěcháme, to oni jsou pod tlakem,“ napsal Trump. „Naše trhy rostou, jejich kolabují,“ dodal.

Čínský list dnes nicméně uvedl, že Čína má dostatek prostředků k tomu, aby povzbudila svou ekonomiku, i pokud by obchodní válka s USA měla pokračovat. V případě, že Spojené státy zavedou další cla na čínské zboží, Peking „nebude váhat a zavede protiopatření, aby chránil čínské zájmy,“ doplnil.

The Wall Street Journal has it wrong, we are under no pressure to make a deal with China, they are under pressure to make a deal with us. Our markets are surging, theirs are collapsing. We will soon be taking in Billions in Tariffs & making products at home. If we meet, we meet?