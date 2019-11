„Pán odpadu” končí. Ředitel Manhart odchází z ministerstva životního prostředí

„Jaromír Manhart odchází z ministerstva po vzájemné dohodě,” potvrzuje Petra Roubíčková, mluvčí resortu. A proč to načasování? „Dokončil úkol, který mu byl svěřen, tedy přípravu nové odpadové legislativy, která čeká na schválení vládou,” pokračuje mluvčí.

Jaromír Manhart pracuje na ministerstvu životního prostředí od roku 2002, jen v letech 2013 a 2014 si odskočil do soukromé sféry do firmy SGS Czech Republic. Nyní podle informací týdeníku Euro míří do Státního fondu životního prostředí ČR.

Jak dále zjistil týdeník Euro u několika zdrojů z resortu a úřadu vlády, nečekaný a rychlý Manhartův konec je velmi pravděpodobně důsledkem nejasností a kontroverzí kolem nových odpadových zákonů.

Nejenže je několikrát shodila ze stolu legislativní rada vlády a v meziresortním připomínkovém řízení se k nim sešlo rekordních tři tisíce připomínek, ale navíc s nimi má problém i Andrej Babiš. Projednávání nové legislativy se i proto na vládě v úterý zaseklo.

Jízda na zelený plyn. Česko vsadí na biometan

Bioplynová stanice - ilustrační foto ( Autor: Archiv )

Dále čtěte:

