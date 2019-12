Odveta za digitální daň: USA hrozí až 100procentními cly na některé zboží z Francie

Digitální daň, ilustrační foto Autor: čtk

Americká vláda v pondělí oznámila, že by mohla uvalit až 100procentní dodatečná cla na francouzské zboží o objemu 2,4 miliardy dolarů (55,3 miliardy korun) včetně šumivého vína, kabelek, sýrů a dalších výrobků. Jsou to protiopatření za francouzskou digitální daň, která by podle Washingtonu mohla poškodit americké technologické firmy.