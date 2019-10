Hledání alternativních příjmů. Itálie schválila tříprocentní digitální daň

Řím hledá alternativní příjem, aby se vyhnul plánovanému zvýšení daně z obratu.

Digitální daň se v Itálii bude týkat společností, jejichž roční tržby v celém světě přesahují 750 milionů eur a které mají z digitálních služeb příjmy nad 5,5 milionu eur. „Zisk se má danit tam, kde má původ,“ řekl už v pondělí italský ministr hospodářství Roberto Gualtieri.

Zdanění dopadne mimo jiné na americké internetové giganty Facebook, Google či Amazon. Americký prezident Donald Trump se má dnes setkat s italským protějškem Sergiem Mattarellou a podle zdrojů z americké vlády se mu chystá pohrozit odvetnými opatřeními.

Itálie a další unijní země si už dlouho stěžují, že velké internetové společnosti mají v daných státech obrovské zisky, ale na daních odvedou ročně jen velmi málo. Nyní mohou tyto firmy zisk přiznávat v zemích s nízkými daněmi, jako je Irsko nebo Lucembursko. Nezáleží na tom, z kterých zemí ve skutečnosti zisk pochází.

Krok italské vlády je v souladu s návrhem, který minulý týden přednesla Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Nadnárodní společnosti - zejména velké technologické firmy - by podle návrhu měly platit vyšší daně v zemích, kde prodávají své produkty a vytvářejí zisky.

Technologické firmy, giganty moderní ekonomiky, jsou v defenzivě - ovšem často ze špatných důvodů. Na ty dobré teprve pomalu dochází. Čtěte více v eseji Hromy budoucích bouří

Tříprocentní digitální daň schválil v červenci i francouzský parlament. Trump kvůli ní pohrozil zavedením cla na dovoz francouzského vína, Paříž a Washington ale nakonec dosáhly kompromisu. Francie má podnikům vrátit rozdíl mezi francouzskou digitální daní a plánovaným mezinárodním systémem digitální daně, na kterém nyní pracuje OECD.

V České republice se jedná o sedmiprocentní digitální dani. Do státního rozpočtu by podle odhadu ministerstva financí mohla přinést pět miliard korun ročně, platit by se mohla od poloviny příštího roku. Podléhat by jí měly internetové firmy s globálním obratem nad 750 milionů eur, které budou mít na území Česka obrat za uskutečněné zdanitelné služby alespoň 50 milionů korun ročně.

