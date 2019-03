Další pokus: ODS chce miliardy pro obranu zajistit zákonem

“Suverénní stát, který chce být brán vážně, potřebuje mít silnou, sebevědomou a moderně vyzbrojenou a vycvičenou armádu,” argumentuje Jana Černochová (ODS), šéfka sněmovního branného výboru. Právě ona stojí za novelou zákona o zajištěni obrany státu. Ta navrhuje, aby roční výdaje na obranu do roku 2024 dosáhly dvou procent HDP a pak už neklesaly.

Občanští demokraté předloží novelu v úterý 12. března 2019, tedy přesně dvacet let po vstupu České republiky do Severoatlantické aliance. Jednou z podmínek tohoto paktu je, že členské země by měly na svou obranu dávat dvě procenta HDP, což se Praze velmi dlouho nedaří. Aktuální cíl mluví pouze o tom, že v roce 2021 by měl obranný rozpočet činit 1,4 procenta HDP.

I když se dá čekat, že během právě probíhající návštěvy premiéra Andreje Babiše v USA se budou řešit i výdaje na obranu - Donald Trump je velkým kritikem evropských zemí s nízkými obrannými rozpočty - vládní koalice zřejmě plán ODS nepodpoří. Ostatně stalo se to už dvakrát.

Dřív Černochová navrhovala uzákonit roční růst ve výši 0,2 procent HDP až do cílové hodnoty dvou procent. Proti se ale postavilo jak ministerstvo financí, tak obrana. Tedy oba resorty pod vedením hnutí ANO.

Zatímco správci státní kasy argumentovali tím, že armádě už nyní každoročně přebývají nevyužité tři až čtyři miliardy, ministerstvo obrany se bálo, že by přísun peněz nezvládlo.

