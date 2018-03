Neomezená vláda Si Ťin-pchinga. Čínský parlament znovu posílil pozici prezidenta

Za jeden z klíčových bodů vlády označil Si ťin-pching modernizaci armády, která je co do počtu vojáků nejpočetnější na světě. Peking investuje mimo jiné do stavby letadlových lodí, raketových systémů či do stíhaček s technologií stealth, díky níž jsou obtížně zjistitelné radarem. Pod vládou Si ťin-pchinga Čína prosazuje své nároky v teritoriálních sporech ve Východočínském a Jihočínském moři. Obyvatelům Číny Si ťin-pching rovněž slíbil, že do roku 2020 vymýtí extrémní chudobu ze všech venkovských oblastí.