Ministerstvo pro místní rozvoj vypíše dotace za 3,2 miliardy. Zaměří se na boj se suchem

„Byli jsme velmi úspěšní v rámci vyjednávání státního rozpočtu. Na národní dotační programy, které jsou všechny určeny obcím, jsme nikdy neměli tolik peněz. Jde o 3,2 miliardy a nejvíce toho půjde na sportoviště, doprovodnou infrastrukturu, cestovní ruch, místní komunikace, bytovou politiku,“ řekla ministryně Klára Dostálová (za ANO).

Prioritně budou vzhledem k obrovské konkurenci podporovány takové projekty, které budou řešit nejen výstavbu, ale zároveň i problém se suchem. „Kdo udělá u místní komunikace vsakovací pásy, dostane například plus tři body. Jde o hodnotící kritéria,“ podotkla ministryně. „Stát dává dotace, může si tedy i určit podmínky, aby se naplňovaly všechny záležitosti a projekty spojené s vodou,“ dodala.

Kromě dotační motivační složky vnímá ministerstvo další dvě oblasti, v nichž by mohlo v této situaci pomoci. Za prvé jde o územní plánování. „Je potřeba do plánů dostat jako povinnou součást zadržování vody v krajině,“ řekla Dostálová.

Další oblastí je legislativa. „Navazuje to na rekodifikaci stavebního práva. Už příští týden přijdeme s návrhy rekodifikace, harmonogramem a konkrétními kroky. Jedním z nich je vytvoření národní dokumentace, jež by byla závazná pro projektování a týkala by se veřejných zájmů a strategických projektů a investic,“ uvedla ministryně.

Na úřadu vlády se dnes poprvé sešla národní platforma odborníků na boj se suchem, ve které jsou kromě MMR zastoupena i ministerstva životního prostředí a zemědělství. Jednání se také zúčastnili například ředitel Českého hydrometeorologického ústavu Mark Rieder a hydrolog Bohumír Jánský. Koalice má v plánu scházet se minimálně jednou za dva měsíce, případně i častěji.

