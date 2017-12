Michálek v referendu obhájil post místopředsedy Pirátů

Straníci mohli o odvolání Michálka hlasovat elektronicky od pátku 1. prosince do pondělních 22:00. Hlasovalo celkem 321 lidí, pro odvolání bylo jen asi 20 procent z nich a proti odvolání zhruba 73 procent. Vyjádřit se mohli členové strany v referendu také pro odročení hlasování. Účast byla podle Sadílkové zatím nejvyšší z dosavadních vnitrostranických referend Pirátů. „Chtěl bych poděkovat všem členům Pirátů, kteří mi dali důvěru,“ řekl Michálek.

Část straníků Michálkovi vyčítá, že z Nejvyššího správního soudu potají stáhl stížnost na říjnové sněmovní volby. Údajně se tím provinil proti průhlednosti, jedné z hlavních zásad Pirátů. Michálek již dříve přiznal, že předsednictvo utajilo stažení návrhu ze soudu záměrně, aby nemuselo záležitost vysvětlovat médiím.

Stížnost na volby podala část straníků, aniž by o tom Michálek i předseda strany Ivan Bartoš věděli. Podle Michálka byla stížnost neodborná. Pod stížností také podle médií figuroval podpis předsedy Pirátů Bartoše bez jeho vědomí. Michálek zopakoval, že podání stížnosti na volby bez odsouhlasení předsednictvem strany bylo jen administrativní chybou. „K nim dochází v každé větší organizaci. My nechceme stínat hlavy za to, že někdo něco omylem někam poslal,“ uvedl.

Začátkem ledna zasedne v Brně Celostátní forum Pirátů k volbě nového vedení strany. Volba vyplývá ze stranických stanov Pirátů, kdy volební období předsednictva končí vždy nejdéle tři měsíce po sněmovních volbách. Funkci předsedy bude obhajovat Bartoš.

