Mexiko, Írán, Japonsko. Noví agrární diplomaté by mohli začít své mise na jaře 2019

Agrární export do Japonska by se tak mohl zvýšit podle něj do tří let o desetinu. Loni dosáhl 533 milionů korun. Celkem bude mít Česko devět agrárních diplomatů, nyní začne resort vyhodnocovat jejich působení v jednotlivých teritoriích. Česká republika má nyní tyto diplomaty v Rusku, Číně, Srbsku a Saúdské Arábii, Libanonu a USA.

Na vývoji agrárního exportu je podle údajů Ministerstva zřejmý pozitivní přínos zemědělských diplomatů. Za poslední dva roky klesl český agrární export o 2,6 procenta, naopak v Rusku, Srbsku, Saúdské Arábii a Číně, kde působí zemědělští diplomaté, stoupl o 18 procent.

Letos ministerstvo zemědělství plánuje dvě zahraniční mise, a to do Ruska a Angoly. Současně se počítá s necelou dvacítkou misí podnikatelů v zemědělství do Česka, mimo jiné ze Saúdské Arábie, Tuniska či Kolumbie, uvedl to ředitel odboru zahraničně obchodní spolupráce a bývalý náměstek na Ministerstvu zemědělství Jiří Šír.

Loňský schodek agrárního zahraničního obchodu 30,8 miliardy korun byl nejhorší od roku 2011. Meziročně se záporné saldo prohloubilo o 7,7 miliardy korun, uvádí Zemědělský svaz ČR s odkazem na údaje Českého statistického úřadu. Do Česka se loni dovezlo agrární zboží za 227,5 miliardy korun, což bylo meziročně o zhruba 2,8 miliardy více. Vývoz naopak klesl o 4,9 miliardy korun.

Formálně jsou diplomaté podřízeni velvyslanci v dané zemi, metodicky spadají pod ministerstvo zemědělství. Finanční náklady na každou z pozic vyjdou na 3,5 milionu korun ročně, uvedlo již dříve ministerstvo.

