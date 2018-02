Tohle je smartphone. Češi učí Afričany farmařit podle aplikace

Do Doualy se brněnský technologický dravec nedostal náhodou. Jeho pokročilé technologie zaujaly natolik, že se jako jediná tuzemská společnost dostala do elitního výběru Evropské komise, programu Ready2Go. Po boku dalších patnácti firem z celé Evropy tak zástupci CleverFarmu odjeli prezentovat své vize na mezinárodní výstavu PM Exchange právě do ekonomického centra této středoafrické země, města Douala.

„Za necelé 4 dny jsme absolvovali téměř 30 obchodních jednání se zemědělci, potenciálními distribučními partnery, ale i se zástupci státu nebo s českým a slovenským honorárním konzulátem v Kamerunu,“ popisuje šéf CleverFarm Marian Drienský.

Startup má podle jeho slov ambiciózní cíl. Chce zvýšit v Africe kvalitu i kvantitu pěstované produkce, ochránit úrodu před zkázou při růstu a následném skladování úrody nebo podpořit program modernizace zemědělství a motivovat tak mladé lidi zůstat v tomto klíčovém sektoru.

A jak to vlastně celé funguje? CleverFarm je jednoduchá on-line aplikace, která zásadním způsobem zjednodušuje a zlepšuje život zemědělcům. Pomáhá vést evidenci všech agronomických aktivit, hlídá požadavky nitrátové směrnice i přípravky na ochranu rostlin. Součástí aplikace je mapové okno s editorem, které usnadní navigaci a zjednoduší zadávání aktivit.

CleverFarm už působí například na srbském území. První partnerství v této zemi uzavřel start-up ještě na konci roku 2016.

V Kamerunu pracuje v zemědělství 70 procent obyvatelstva, pěstuje se tam ovoce, káva, bavlna či cukrová třtina. Země má nezaměstnanost kolem 30 procent, hospodářství každým rokem klesá zhruba o procento a půl a má dluh kolem šesti miliard dolarů.

