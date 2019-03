Macronovu vizi reformy EU podpořily vlády Belgie a Finska, Juncker i Tusk

Macron se ve sloupku Za evropskou obrodu, otištěném mimo jiné českými Hospodářskými novinami, vyslovil pro „evropskou obrodu“. Text, který je i v češtině k dispozici také na webových stránkách Elysejského paláce, obsahuje mimo jiné návrh na vznik evropského azylového úřadu či klimatické banky a také varuje, že „ještě nikdy nebyla Evropa v takovém ohrožení“. V té souvislosti připomněl brexit i uzavírání se do nacionalismu.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker dnes podle mluvčí jeho úřadu uvítal „Macronův důležitý příspěvek do evropské debaty“. Předseda Evropské rady Donald Tusk varoval před nebezpečím nepřátelského vměšování do květnových eurovoleb ze zahraničí a také on vyzval k urychlenému zahájení obrody Evropy. Řekl, že plně podporuje způsob myšlení o Evropě prezentovaný Macronem.

„Německá vláda podporuje angažovanou diskusi o směřování Evropské unie,“ řekl k tomu dnes mluvčí německé vlády, který podle agentury Reuters odmítl sdělit další podrobnosti.

I agree with @EmmanuelMacron. Do not allow external anti-European forces to influence our elections and decide on key priorities and new leadership of EU. All those who care about EU should cooperate during and after the EP elections. The renaissance of Europe must start now.