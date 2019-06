Macron brojí proti koncentraci bohatství, žádá zavedení evropské minimální mzdy

Macron varoval před důsledky globalizace, kvůli kterým roste podpora nacionalismu, xenofobie a deziluze z demokracie. „Tržní hospodářství, ve kterém žijeme, je mnohem méně sociální, než jsme chtěli na konci druhé světové války … to vede k mnohem většímu hromadění příjmů a korporativismu,“ řekl francouzský prezident.

„Jedná se o krizi, která se může zdát méně závažná, protože oběti nemají silný hlas - jsou roztroušeny, nejsou sjednocené - a ještě jsme neviděli válku, která by z toho vycházela, ale krize je tu,“ citoval jej web OSN pod niž Organizace práce spadá.

Rozevírající se nůžky sociální nerovnosti podle Macrona posilují oblibu autoritářství. „(Voliči) říkají, že demokracie nechrání před nerovností způsobenou kapitalismem, který se zbláznil, takže pojďme zavřít naše hranice, postavit zdi a dostat se z multilateralismu,“ řekl ve zjevné kritice prezidenta USA Donalda Trumpa.

