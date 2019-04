Lhář Trump: za dobu v úřadu řekl již 10 tisíc nepravd

Tempo, kterým prezident nepravdy sděluje, se přitom podle listu zrychluje. Zatímco prvních pět tisíc nepravdivých výroků v databázi zaznamenali novináři za 601 dní, následujících pět tisíc pronesl prezident během pouhých 226 dní. Četnost se pak znatelně zvýšila před volbami do Kongresu v roce 2018.

The Washington Post tvrdí, že Trump pronáší desítky lží během kratších rozhovorů a že v průměru 22 procent jeho výroků v projevech před podporovateli se nezakládá na pravdě.

Velkým zdrojem klamů jsou také jeho výroky na twitteru. Podle deníku jen mezi 25. a 27. dubnem na sociální síti zveřejnil 171 lživých či zavádějících prohlášení, tedy více, než kolik stihl na začátku prezidentského mandátu za měsíc.

Listy The Washington Post, The New York Times a televizní stanice CNN patří k nejvíce kritickým sdělovacím prostředkům vůči Donaldu Trumpovi a jeho politice. Prezident se o nich naopak často vyjadřuje velmi ostře. Tvrdí, že šíří dezinformace a klesá jim čtenost a sledovanost. Média dokonce několikrát označil za „nepřátele lidu“.