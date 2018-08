Lesnický fond změnil pravidla pro dotace. Piráti vyzývají k vrácení peněz i Agrofert

Mluvčí fondu Neli Vesselinova uvedla, že PGRLF nechyboval, když dotace firmám z velkých firem dával, má na to právní analýzy.

Agrofert do loňského února patřil současnému premiérovi Andreji Babišovi (ANO), který jej pak vložil do svěřenských fondů. Agrofert, který je největší skupinou v českém zemědělství a potravinářství, měl loni tržby přes 155 miliard korun a 33 tisíc pracovníků.

„Bylo tady několik jednání právníků Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), ministerstva a PGRLF. Domlouvali se s cílem stanovit jednotný postup v rámci resortu ministerstva zemědělství,“ řekla Vesselinova, podle které PGRLF vždy postupoval správně. Podle ní se nyní sjednotí výklad SZIF a PGRLF o tom, co je nebo není malý a střední podnik. „Podniky, které o to dosud žádaly a byla jim vyplacena podpora, tak na ni měly nárok,“ dodala mluvčí.

Piráti se domnívají, že velké zemědělské podniky peníze získávaly protiprávně. „Ředitel PGRLF Zdeněk Nekula zpočátku zapíral a odmítal problém řešit. Nakonec ovšem ředitel zaslal Pirátům dopis, ve kterém informuje, že počínaje 1. srpnem 2018 začne tento fond konečně proplácet finanční podporu pojištění v souladu se zákonem. Bohužel pořád odmítá zmapovat rozsah škod a vyžádat si prostředky zpět včetně úroků. Piráti ovšem v této kauze nepoleví a zvažují podání trestního oznámení kvůli možnému porušení povinnosti při správě cizího majetku,“ uvedli Piráti v tiskové zprávě.

Podle nich firmy patřící do velkých zemědělských koncernů odevzdávaly čestná prohlášení, že jsou malým nebo středním podnikem, ačkoliv již nebyly. „Takto neoprávněně bylo vypláceno mnoho desítek milionů korun a například koncern Agrofert by měl vrátit minimálně šest milionů korun. Není ovšem úkolem Pirátů zkoumat všechny vyplácené prostředky PGRLF a již dávno kontroloři tohoto úřadu měli dávat tuto věc do pořádku,“ řekl analytik strany Janusz Konieczny.

Podle mluvčího Agrofertu Karla Hanzelky holding stanovisko fondu zaregistroval a respektuje srpnovou změnu pravidel. „Uvedené stanovisko mimo jiné potvrzuje to, co říkáme celou dobu. Postupovali jsme stejně jako ostatní žadatelé v souladu s podmínkami PGRLF jakožto poskytovatele dotací. Ze strany PGRLF nás nikdo nekontaktoval a k ničemu nevyzval,“ dodal mluvčí.

