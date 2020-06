Koronavirus zmizel, aplikace zůstala. V Číně využijí sledovací software i po konci pandemie

Během pandemie v čínském městě Chang-čou zavedla místní vláda, stejně jako mnohde jinde na světě, sledovací aplikaci, díky které lze určit, zda se dotyčný mohl dostat do kontakt s nakaženými onemocněním covid-19. Místní představitelé však plánují aplikaci používat i po skončení koronavirové hrozby.

Aplikace, kterou Chang-čou zavedlo, funguje na principu QR kódů. Aplikace sbírá data o nositeli a následně je srovnává s daty nakažených, díky čemuž je možné vyhodnotit, jestli se konkrétní člověk mohl dostat do kontaktu s nakaženými. Popř. zda se dostal do rizikového prostředí, kde by hrozila možnost nakažení. QR kód z aplikace posléze stačí oskenovat a podle toho, zda se objeví červená nebo zelená barva, je pak dotyčný vpuštěn například do městské hromadné dopravy.

Místní vláda ale nyní plánuje udělat z trasovací aplikace nástroj pro sledování každodenního života obyvatel. Aplikace má být doplněna o další údaje o jejích nositelích jako jsou zdravotní údaje nebo konzumní návyky, pod těmi si lze představit například dobu spánku či množství konzumace alkoholu. Právě tyto zlozvyky by mohly snižovat zdravotní skóre.

Zdraví občanů by bylo hodnoceno na škále od 0 do 100, nebo od červené barvy po zelenou. Pro lepší představu, jak aplikace má hodnotit občany Chang-čou – 15 tisíc kroků za den zlepší hodnocení zdraví o pět bodů, naopak vykouření pěti cigaret znamená tříbodové snížení počtu. Aplikace by také měla umožnit s kolektivním hodnocením například lidí z jedné firmy.

Na čínských sociálních sítích se již objevila kritika, uživatelé se bojí zneužití informací, které by o nich aplikace mohla sbírat. „Zdravotní historie a zprávy o vyšetření jsou soukromé, proč by měly být součástí informací, ke kterým mají přístup ostatní? Body budou strhávány za kouření, pití alkoholu a nedostatku spánku – znamená to, že budou naše životy kompletně sledovány?“ ptá se jeden z uživatelů.

Není to poprvé, kdy čínští představitelé přemýšlejí o detailních sledovacích systémech. V posledních letech objevují zprávy o zavádění čínského sociálního kreditu, který by měl procházet všemi aspekty všedního života od cestování po bydlení. Rozšířené monitorování společnosti by vládním představitelům mělo pomoci v důslednějším kontrolování poslušnosti společnosti.