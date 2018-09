Kim slíbil rozebrat raketové středisko, se Soulem chce pořádat olympiádu

Mun řekl, že KLDR chce podniknout i další kroky, jako je trvalá demontáž hlavního severokorejského jaderného komplexu v Jongbjonu, pokud Spojené státy podniknou příslušná opatření.

Americký prezident Donald Trump napsal, že Kim souhlasil s jadernými kontrolami a s trvalým odstraněním zkušebního střediska a startovací rampy za přítomnosti mezinárodních odborníků. „Mezitím nebudou žádné raketové a jaderné zkoušky,“ uvedl s tím, výsledky summitu jsou velmi vzrušující.

Severní i Jižní Korea podle Muna chtějí, aby se Korejský poloostrov změnil v oblast míru bez nukleárních zbraní a jaderných hrozeb. Společně se svým severokorejským protějškem podepsali prohlášení o mezikorejských vztazích.

Kim Jong Un has agreed to allow Nuclear inspections, subject to final negotiations, and to permanently dismantle a test site and launch pad in the presence of international experts. In the meantime there will be no Rocket or Nuclear testing. Hero remains to continue being........