Kim potvrdil odhodlání k denuklearizaci. V Pchjongjangu se sejde s jihokorejským prezidentem

Severokorejský vůdce podle člena jihokorejské delegace, která ve středu navštívila Pchjongjang, „zopakoval své odhodlání zcela denuklearizovat“ Korejský poloostrov a vyjádřil ochotu navázat s Jižní Koreou a Spojenými státy v tomto ohledu blízkou spolupráci, informovala dnes agentura Reuters.

Prohlášení v podobném znění vydala krátce před tím také oficiální severokorejská agentura KCNA, která uvedla, že Kim Čong-un chce „zcela odstranit nebezpečí ozbrojeného konfliktu a hrůzy války z Korejského poloostrova a změnit jej v kolébku míru bez jaderných zbraní a bez jaderné hrozby“.

Člen jihokorejské delegace, která jednala v KLDR, zároveň uvedl, že je nepravděpodobné, že by se na okraji Valného shromáždění OSN v New Yorku v druhé polovině září mohl konat summit Jižní a Severní Koreje s USA. Soul usiloval o třístrannou schůzku, případně doplněnou o Čínu, na které by byl formálně vyhlášen konec korejské války z let 1950 až 1953. Válka neskončila mírovou smlouvou, ale pouze smlouvou o příměří.

Na Korejském poloostrově se letos snížilo napětí, když vůdce KLDR Kim Čong-un zastavil raketové a jaderné testy své země a vydal se na cestu diplomacie. První setkání Kim Čong-una a Mun Če-ina se uskutečnilo v dubnu v mírové vesnici Pchanmundžom v demilitarizovaném pásmu mezi oběma zeměmi, oba vůdci se pak sešli ještě na neohlášeném summitu v květnu.

Na červnovém summitu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem se Kim Čong-un zavázal k postupné denuklearizaci Korejského poloostrova. Trump na konci srpna odložil plánovanou cestu svého ministra zahraničí Mika Pompea do Pchjongjangu. Jako důvod šéf Bílého domu uvedl, že nenastal dostatečný pokrok v procesu denuklearizace.

Podle člena jihokorejské delegace, který jednal s vůdcem KLDR, Kim řekl, že jeho důvěra v prezidenta Trumpa zůstává „nezměněna“ a že chce Korejský poloostrov zbavit jaderných zbraní ještě během jeho prvního volebního období. „Předseda Kim… vyjádřil frustraci nad pochybami o jeho vůli, se kterými se setkává u části mezinárodního společenství,“ řekl vysoce postavený jihokorejský diplomat.

