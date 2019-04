Jak ustát masakry a uhájit zbraně? Americká zbrojní lobby vyváží své know-how

Před několika týdny rozvířil debatu o možném omezení práva občanů na palné zbraně masakr na Novém Zélandu. Útočník při něm ve snaze způsobit co největší škody na životech pozabíjel dlouhými palnými zbraněmi desítky lidí.

Vláda Nového Zélandu reagovala promptně. V reakci na masakr v Christchurchi držení palných zbraní, převážně pak poloautomatických útočných pušek, výrazně omezila.

Případná změna legislativy je kvůli nové směrnici Evropské unie tématem i v České republice.

Vhled do uvažování těch, kteří práva občanů na držení dlouhých střelných zbraní obhajují, poskytlo jen krátce po tragické události zveřejnění investigativní reportáže katarské televize Al Jazeera.

Reportérovi televize Rodgeru Muellerovi se podařilo zachytit představitele jedné z nejmocnějších zbrojních lobby světa, americké National Rifle Associacion (NRA) při jednání se zástupci australské pravicově populistické strany One Nation, kteří by rádi tamní přísné regulace kolem zbraní rozvolnili. Zástupci One Nation rovněž od NRA požadovali finanční příspěvek ve výši 20 milionů dolarů, aby australskou zbraňovou legislativu rozvolnili, všiml si britský list Daily Mail.

NRA rovněž představitelům One Nation radila, jak si v případě nějakého hromadného masakru palnou zbraní poradit s dotírajícími novináři. A Muellerova reportáž (reportér vystupoval v přestrojení za zbrojního lobbistu a loňská jednání mezi NRA a One Nation se mu podařilo zaznamenat na skrytou kameru) odhalila pomyslnou kuchařku, kterou americká NRA pro podobné případy má.

„Zahanběte je”

Podle Catherine Mortensenové, ženy, která v NRA odpovídá za kontakt s médii, je nejlepším řešením „neříkat nic”. V případě, že jsou ale média neodbytná, doporučuje Mortensenová přejít do ofenzífy a pošpinit veřejný obraz příznivců zbraňové regulace.

„Zahanběte celou jejich myšlenku,” radil Australanům další z lidí odpovědných v NRA za styky s veřejností, Lars Dalseide. „Pokud vaše politika není dostatečně dobrá, aby si vystačila sama o sobě, jak si můžete dovolit využívat oběti k tomu, abyste ji prosazovali. Jak si můžete dovolit pošlapávat hroby těch dětských obětí k tomu, abyste prosazovali vlastní politickou agendu,” radil Dalseide One Nation, jak vést argumentaci.

V otázce toho, jak případně ovlivňovat média, radil Dalseide využít služeb spřátelených novinářů. „Určitě máte někoho, kdo se přiklání na vaší stranu a pracuje v novinách. Možná pracoval v minulosti jako reportér specializující se na zločin, anebo psal zpravodajství z radnice,” uvedl Dalseide. „Cílem je publikovat zprávy o lidech, kteří byli okradeni, kteří se stali obětmi vloupání, byli zmláceni nebo něco takového,” doplnil. „Všem těmto lidem by v jejich situaci mohlo pomoci, kdyby u sebe měli střelnou zbraň. A to bude představovat osu všech těchto příběhů. To je přesně to, co váš spřátelený novinář musí napsat. Za týden by takových článků měl vypustit mezi dvěma až pěti,” vysvětlil Dalseide.

Články pro místního šerifa

Další radou, kterou NRA Australanům předala, bylo doporučení vytvářet názorové články podepsané představiteli ozbrojených složek příznivě nakloněných právu občanů na držení zbraní.

„Píšeme sloupky pro místní média,” uvedl Mortensen. „Většinou je píšeme za někoho, jako je třeba místní šerif ve Wisconsinu nebo něco v tom smyslu. Tihle lidé jsou hodně zaměstnaní, takže jim pomůžeme a oni ten článek odešlou do novin pod svým jménem. Takže to vypadá přirozeně,” vysvětlil s tím, že to celé posléze působí jako iniciativa přicházející zevnitř místní komunity, přičemž v pozadí stojí ghostwriteři NRA.

V oblasti sociálních sítí pak NRA doporučila vytváření krátkých videí zvýrazňujících využitelnost palné zbraně pro sebeobranu.„Ta jsou velmi populární, stačí krátké útržky. Jako například Joe Blow, prodavač v lokálním obchodu se smíšenými potřebami, který u sebe má palnou zbraň a před útokem se ochrání. Ta jsou dobrá, jelikož jsou krátká a rozzuří vás,” říká Mortensenová.

Během zaznamenaného setkání se představitelé australské strany NRA zmínili také o „afrických ganzích, které byly dovezeny do Austrálie a dopouští se tam loupežných přepadení a znásilnění”. „A to včetně případů, kdy přijdou do vašeho domu s baseballovou pálkou, aby vám ukradli auto,” zaznělo na videu.

Na výše řečené Dalseide poradil následující: „pokaždé, když se objeví zpráva o africkém gangu s basebalovými pálkami, je tady malá věc, kterou byste do té informace mohli podsunout, například někam na začátek twitterového nebo facebookového příspěvku. Je to větička o tom, že lidem není dovoleno se zbraní v ruce bránit svoje domovy, pak to bude pecka”.

Podle televize Al Jazzera skrytě natočený materiál představuje vhled do způsobu, kterým americká NRA postupuje v oblasti public relation v souvislosti s případy masakrů střelnou zbraní. Ty bývají, jako tomu bylo například i u nedávného případu novozélandského střelce, použity odpůrci zbraní jako argument ke zpřísňování legislativy.

Australská One Nation se podle Al Jazeery o uvolnění striktních australských pravidel upravujících držení zbraní snaží dlouho. Australská pravidla patří k těm nejvíce restriktivním na světě. V zemi je zakázáno držení všech automatických a poloautomatických dlouhých palných zbraní a brokovnic.

Přísná regulace byla zavedena v roce 1996 v reakci na masakr ve městě Port Arthur, který si vyžádal pětatřicet obětí. Od jejího přijetí nedošlo v Austrálii k žádnému masakru střelnou zbraní, při kterém by útočníci své oběti osobně neznali.

