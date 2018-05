Jak Trump shání peníze: USA si v prvním čtvrtletí půjčily rekordních 488 miliard dolarů

Půjčky v prvním čtvrtletí překonaly o pět miliard dolarů předchozí rekord z prvního čtvrtletí 2010, tedy z období, kdy se země snažila dostat z hluboké recese a podpořit finanční systém po krizi v roce 2008. V tomto čtvrtletí ministerstvo očekává, že si vláda půjčí jen 75 miliard dolarů, v období červenec až září pak 273 miliard dolarů.

Ministerstvo navyšuje svoje půjčky, aby získalo peníze na financování provozu vlády v době, kdy rozpočtový deficit směřuje k rekordu. Rozpočtový úřad Kongresu (CBO) odhaduje, že schodek v letošním fiskálním roce, tedy do konce září, stoupne o 21 procent na 804 miliard dolarů. Pokračovat v růstu má i v příštích letech a v roce 2020 překoná jeden bilion dolarů. Za období let 2019 až 2028 má deficit rozpočtu podle CBO dosáhnout celkem 12,4 bilionu dolarů. Vláda prezidenta Donalda Trumpa však očekává v tomto období výrazně nižší schodek, a to 7,1 bilionu dolarů, hlavně díky rychlejšímu ekonomickému růstu podpořenému snížením daní a dalšími ekonomickými programy Trumpa.

