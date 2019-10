Izraelští diplomaté po celém světě stávkují kvůli platům a výdajům. Ambasády jsou uzavřeny

„Nebudou poskytovány žádné konzulární služby a nikdo nebude smět vstoupit na ambasády/konzuláty,“ uvádí se v prohlášení, které by podle deníku The Times of Israel mělo být vyvěšeno na webových stránkách izraelských diplomatických misí v zahraničí. „Doufáme, že tato krize se vyřeší co možná nejdříve,“ citoval z prohlášení izraelský deník. Izraelští diplomaté stávkovali i na jaře 2014, tehdy protest trval skoro dva týdny.

Nynější spor s ministerstvem financí se týká vyplácení výdajů na různé záležitosti od pořádání akcí v rezidencích velvyslanců až po příspěvky na dopravu. Ministerstvo financí chce podle izraelského deníku zavést nový systém a požadovat na jeho základě vrácení některých už vyplacených prostředků.

Izraelští diplomaté si dlouhodobě stěžují na nízké platy a špatné pracovní podmínky. Už v roce 2010 například kvůli tomu protestovali tak, že chodili do práce v košilích černé barvy místo obvyklé bílé a občas docházeli do práce v džínech a sandálech. Představitelé izraelského státu se tehdy v cizině několikrát ocitli bez doprovodu či řidičů. V roce 2011 svým protestem zmařili plánovou návštěvu tehdejšího ruského prezidenta Dmitrije Medveděva v Izraeli.

První stávku v historii Izraele uspořádali jeho diplomaté v roce 2014, kdy uzavřeli sídlo ministerstva zahraničí v Jeruzalémě i stovku ambasád a konzulátů po celém světě. Ministerstvo financí tehdy uzavřelo s odborovým svazem Histadrut dohodu zahrnující zvýšení platů izraelským diplomatům. Ti ale nyní tvrdí, že ani pět let poté nebyla tato dohoda zcela dodržena.

