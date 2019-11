Izrael míří k předčasným volbám, Benny Ganc vládu nesestavil

Ganc měl na sestavení vlády čas do dnešní půlnoci místního času (23:00 SEČ). Ještě před vypršením lhůty ale po telefonu informoval prezidenta Reuvena Rivlina, že se mu to nepodaří. V následném televizním projevu obvinil ze selhání vyjednávání o utvoření vlády Netanjahua. Ganc řekl, že udělal všechno pro to, aby mohla vzniknout vláda založená na „respektu, morálce a hodnotách“, citoval ho list The Times of Israel.

Gancovým rozhodnutím Izrael vstupuje do období dlouhého 21 dní, ve kterém má jakýkoli z kandidátů možnost ukázat, že získal většinu pro sestavení vlády. Jestliže se to nepodaří, budou vyhlášeny nové volby. Vzhledem k tomu, že dosavadní kandidáti doteď kabinet nesestavili, šance, že se jim to podaří v příštích třech týdnech jsou velmi nízké.

Po zářijových volbách se hovořilo o možnosti vlády národní jednoty, Ganc a Netanjahu se ale nedokázali dohodnout na sdílení moci. Stejně tak ztroskotala jednání o koaličním kabinetu s šéfem izraelské strany ruských imigrantů Izrael je náš domov Avigdorem Liebermanem.

Konec snu o Palestině? Trumpův mírový plán zvýhodňuje Izrael

Palestinský pochod proti plánu řešení izraelsko-palestinského konfliktu představenému Donaldem Trumpem. ( Autor: Profimedia.cz )

Lieberman dnes odmítl podpořit jak případnou vládu premiéra Benjamina Netanjahua, tak centristy Bennyho Gance. Jeho slovo bylo přitom rozhodující po jarních volbách i nyní. Liebermanova strana totiž získala osm mandátů a pokud by se připojila k některému z vítězných bloků, mohla by složitá koaliční vyjednávání ukončit.

Gance i Netanjahua dnes Lieberman obvinil, že nejsou schopni kompromisu. On prý učinil vše pro to, aby vládě národní jednoty pomohl na svět. Netanjahu se podle něj nedokáže odpoutat od ultraortodoxního bloku a Ganc zase nebyl připraven přijmout plán široké koalice. Svou účast ve vládě Lieberman podmínil tím, že v ní nemohou být ultraortodoxní strany. V případě možného spojení s Gancem mu vadilo, že by se tato vláda opírala o ohlasy arabských poslanců.

Ganc po úterním jednání s Netanjahuem řekl, že je špatné, budou-li se letos konat už třetí volby. Podmínky, za nichž chtěl ve velké koalici být Netanjahu, pro něj ale nebyly přijatelné. „Třetí volby, to je špatné, ale principy a hodnoty nelze dát stranou,“ řekl Ganc.

Netanjahuova strana Likud má po zářijových volbách se svými spojenci něco přes 50 ze 120 parlamentních křesel. Totéž platí o Gancově straně Modrá a bílá.

