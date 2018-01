Izolace není řešení. Merkelová varuje před novým nacionalismem

„Jsme přesvědčeni, že izolace není cestou vpřed. Jsme přesvědčeni, že musíme spolupracovat, že protekcionismus není správnou odpovědí,“ uvedla Merkelová na hospodářské fóru ve švýcarském horském letovisku.

Pokud je někdo přesvědčen, že nejsou věci ve své současné podobě spravedlivé, je podle německé kancléřky třeba hledat mnohostranná a nikoli jednostranná řešení. Konkrétního politika či zemi, která se k jednostranným řešením v současnosti uchylují, kancléřka nejmenovala.

Národní egoismus, populismus a polarizující atmosféru v mnoha státech světa podle Merkelové vyvolal i strach lidí, že tváří v tvář digitalizaci a celosvětovým změnám, zůstanou pozadu. Podle Merkelové pochybují nyní lidé i o tom, zda může multilaterální spolupráce vyřešit jejich problémy. Pravicový populismus, který posiluje v reakci na tyto obavy, ale Merkelová považuje za „jed“.

Německá velká koalice se přiblížila: SPD zahájí jednání s Merkelovou

Mezinárodní společenství kancléřka ujistila, že Německo chce být i navzdory aktuálním problémům kolem vzniku nové vlády silným hráčem při řešení krizí. „Německo chce být zemí, která bude i v budoucnu přispívat ke společnému řešení problémů budoucnosti,“ uvedla Merkelová.

Ve svém projevu vyzvala předsedkyně německé vlády členské státy EU, aby ještě více spolupracovaly v zahraniční politice. Nutné je to podle ní především proto, že se velká část světových konfliktů odehrává „před našimi dveřmi“. Jako příklad uvedla válku v Sýrii, ve které EU podle ní nehrála prakticky žádnou roli.

Evropa by si podle Merkelové také neměla stěžovat, pokud některé země změní své daňové systémy, jako to před časem udělaly Spojené státy. Místo toho by měla odpovědět vlastními reformami.

Přečtěte si také: