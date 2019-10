Hrabě a Markétka. O post předsedy TOP 09 se střetnou Kalouskův muž a Pospíšilova žena

Před třemi lety byl zvolen senátorem, předloni se stal místopředsedou TOP 09. Lesník, zemědělec a majitel zámku Dymokury Tomáš Czernin se teď chce stát šéfem deset let staré strany, která bojuje o přežití v nejvyšších patrech politiky.

Má silné zastání. Jako předsedu TOP 09 ho podporují otcové zakladatelé Karel Schwarzenberg a Miroslav Kalousek, kteří jsou silně zklamaní z dvouletého vládnutí někdejšího člena ODA a ODS Jiřího Pospíšila. Pospíšila kritizují za to, že se za dobu své vlády v TOP 09 až příliš soustředil na Prahu a evropské volby, kde sám kandidoval.

Spokojen s ním příliš není ani sám Czernin. „Svoji roli splnil. Slíbil, že uděláme dobrý výsledek v Praze a že obhájíme křesla v europarlamentu, což se podařilo. Ale předseda musí svou funkci vykonávat na plný úvazek. Pan Pospíšil je europoslancem a předsedou klubu zastupitelů v Praze. Při takovém zápřahu se vedení TOP 09 stihnout nedá,“ zdůvodnil nutnost Pospíšilova odchodu Czernin v rozhovoru pro Euro TV.

Právě k Pospíšilovi má velice blízko Czerninova protikandidátka, poslankyně Markéta Pekarová Adamová. Ta, ačkoli ještě před dvěma lety kandidaturu na předsedkyni strany kvůli rodině odmítala, na konci léta oznámila, že se chce zúčastnit boje s Czerninem.

„Myslím, že TOP 09 potřebuje restart, j a já ten restart chci provést,“ zdůvodnila svou kandidaturu. Pekarová patří mezi obhájce Pospíšilova působení v čele TOP 09. Dokonce mu i na veřejnosti familiárně říká „Jirka“. „Jirkovi se podařilo obnovit spolupráci se Starosty a nezávislými,“ upozorňuje na hlavní Pospíšilův úspěch Pekarová.

Symboly ustrnutí

Ačkoliv do TOP 09 vstupovala kvůli Miroslavu Kalouskovi, dnes patří mezi jeho nejhlasitější vnitrostranické kritiky. Domnívá se, že Kalousek by měl své místo přepustit mladším a novějším tvářím. Její kandidatura na předsedkyni TOP 09 nicméně zaskočila jak Tomáše Czernina, tak Miroslava Kalouska. „Přece jenom mě to trochu překvapilo, protože před poměrně krátkou dobou ještě říkala, že v žádném případě kandidovat nebude,“ uvedl Czernin. Poslankyně se podle Czernina stala v tandemu s Pospíšilem „jakýmsi symbolem ustrnutí strany“. To byl údajně také důvod, proč se Czernin už před prázdninami rozhodl na předsedu TOP 09 kandidovat a dát straně nový impulz. Věří, že výsledek hlasování na sněmu koncem listopadu nepovede k nesváru ve straně a že s Pekarovou Adamovou bude dobře spolupracovat.

Tomáš Czernin (57) Tomáš Czernin (57) • Celým jménem Tomáš Zachariáš Josef Maria Děpolt Rudolf Kazimír Hostislav hrabě Czernin je příslušník vinořské větve rodu Czerninů. • V letech 1998 až 2002 (ještě za KDU-ČSL) a opět od roku 2014 zastupitel obce Dymokury na Nymbursku, od roku 2016 senátor za obvod Jičín, od roku 2017 místopředseda TOP 09. • Vystudoval Stavební fakultu ČVUT a poté pracoval jako projektant, po roce 1990 žil ve Vídni, kde se oženil s Rakušankou Ursulou Piringerovou, s níž má čtyři děti. • V roce 1992 se vrátil zpět do Čech, kde byl jeho otci navrácen zdevastovaný majetek, který společně spravovali.

Miroslav Kalousek přijal informaci o kandidatuře Pekarové Adamové na předsedkyni strany s rozpaky vzhledem k tomu, že ji podle něj ještě před prázdninami „kategoricky vylučovala“.

Za nejdůležitější pokládá, aby Czernin a Pekarová Adamová navázali na sněmu strany spolupráci s cílem zvýšit voličskou atraktivitu a čitelnost TOP 09. Kalousek také uvedl, že takovému tandemu dá přednost a nebude kandidovat na prvního místopředsedu strany. „TOP 09 musí ze sněmu vyjít posílena, nikoli rozdělena a oslabena,“ nechal se slyšet Kalousek. Pekarová chce v případě svého zvolení předsedkyní strany zvýraznit v TOP 09 téma životního prostředí a ještě více přesvědčit voliče o tom, že strana je proevropská, a dokonce i otevřená k přijetí eura. „S panem Czerninem se lišíme v názoru na to, jakým způsobem vrátit straně voliče,“ říká Pekarová.

Přečtěte si komentář: Inspirace Topkou: konec ČSSD je blízko První poslední Petra Weikerta ( Autor: Euro.cz )

Czernin se chce soustředit nově na venkov, kde dosud TOP 09 příliš voličů nezískala. „Právě na venkově žijí lidé samostatní a odvážní. Jsou to nejen sedláci, ale i živnostníci, učitelé a lékaři. Venkov bychom tedy rozhodně vzdávat neměli,“ vysvětluje Czernin.

Pekarová Adamová to naopak považuje za velkou chybu a zamýšlí soustředit se především na velká města - tradiční bašty voličské podpory strany a mezi nimi především na Prahu. Právě z pražské organizace sama pravděpodobně získá podporu na listopadovém sněmu.

Markéta Pekarová Adamová (35) • Od roku 2015 místopředsedkyně TOP 09 (od roku 2017 první místopředsedkyně), od roku 2013 poslankyně Poslanecké sněmovny PČR a v letech 2010 až 2018 zastupitelka Městské části Praha 8. • Po absolutoriu na gymnáziu ve Svitavách pracovala v Praze v obchodním oddělení T-Mobilu, poté studovala andragogiku a ekonomii. • Ve sněmovně je místopředsedkyní poslaneckého klubu TOP 09 a členkou výboru pro sociální politiku, výboru pro životní prostředí a členkou stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny. Jako poslankyně se například hlasitě ozývala proti zdanění církevních restitucí. Neúspěšně také navrhovala přesun peněz na slevy z jízdného na dávky státní sociální podpory a pěstounské péče.

Pekarové Adamové jsou nakloněni například i „topkaři“ na Plzeňsku, a to právě díky Jiřímu Pospíšilovi a Marku Ženíškovi, který Pospíšila do TOP 09 přivedl. Naopak Czernin se zřejmě může spolehnout na hlasy delegátů z jižních Čech, domovského kraje svého největšího podporovatele Miroslava Kalouska. A úspěšný by mohl být také ve středních Čechách, odkud pochází a kde konkrétně v Dymokurech pečuje o svůj zámek.

Nepostradatelný rétor

Czernin se jezdí ke členům TOP 09 do regionů představovat odděleně od své protikandidátky Markéty Pekarové Adamové, ačkoli mu Pekarová nabídla společné výjezdy. „Nejsme tak velká strana, abychom si mohli dovolit vytvářet příkopy. Rozmohlo se tady trochu slovíčkaření, že já jsem konzervativní a Markéta liberální. Ale my žijeme v liberální demokracii a ty základní názory máme úplně stejné,“ uvedl Czernin.

Pekarovou Adamovou by v případě svého úspěchu chtěl za svou první místopředsedkyni. I Miroslav Kalousek má podle něj ve vedení strany své místo. „Je to nejlepší rétor Poslanecké sněmovny,“ tvrdí Czernin.

Kalouskovo angažmá v čele TOP 09 však může být problém při budoucí spolupráci s hnutím Starostů a nezávislých či s KDU-ČSL. Předseda STAN Vít Rakušan už několikrát pronesl, že pokud by Kalousek na letošním sněmu TOP 09 uhájil nějakou důležitou pozici, může to být problém pro budoucí spolupráci STAN a TOP 09. Právě Czernin je přitom politickou scénou vnímán jako kandidát, kterého Miroslav Kalousek energicky podporuje.

KDU-ČSL zase dodnes svému bývalému předsedovi Kalouskovi vyčítá odchod od lidovců a založení samostatné TOP 09.

O novém předsedovi či předsedkyni TOP 09 se rozhodne na volebním sněmu, který se bude konat 23. a 24. listopadu v Praze.

