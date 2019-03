Hospodářská komora kritizuje GDPR: Stát svým přístupem podnikatele znevýhodnil

Komora v něm reagovala na úterní rozhodnutí Sněmovny, která na návrh Senátu zrušila v zákoně navazujícím na evropské nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) sankce pro úřady veřejné správy včetně obcí a krajů. Unijní nařízení to umožňuje, zároveň však ukládá pokutovat firmy podle jejich obratu až do výše až 20 milionů eur (zhruba 500 milionů korun).

Komora označila tento rozdílný přístup za nepřijatelný. Podle ní obce a státní úřady s osobními údaji pracují v mnohem větší míře než řada podnikatelů. „Schválené znění takzvaného adaptačního zákona k GDPR považujeme za flagrantní příklad nerovného přístupu státu,“ uvedl v prohlášení předseda komory Vladimír Dlouhý.

Kontrolní orgány by podle něj měly při udělování pokut postupovat selektivně. „Správný přístup k sankcím za porušení GDPR by měl stanovit obecný strop pro každé dílčí porušení zákona. Orgán ukládající pokutu by teprve při stanovení její konkrétní výše měl přihlížet k okolnostem, zejména k míře společenské nebezpečnosti, způsobené újmě, míře subjektivního zavinění i finanční způsobilosti viníka,“ dodal Dlouhý.

Hospodářská komora usiluje o to, aby Úřad pro ochranu osobních údajů při kontrolách podnikatelů postupoval zdrženlivě. Podle komory by měl na možné pochybení při zpracování osobních údajů zpočátku upozornit a dát podnikateli lhůtu na nápravu. Předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) Ivana Janů již dříve zdůraznila, že úřad při udělování pokut přistupuje přiměřeně a pokutu v dosud platné maximální výši deseti milionů korun nikomu neudělil. Rovněž nová maximální sankce je podle Janů určena spíše pro nadnárodní společnosti, které osobní data využívají a případně s nimi obchodují bez vědomí svých klientů.

Komora již dříve upozornila, že za zavádění opatření souvisejících s GDPR podnikatelé utratí celkem zhruba 25 miliard korun, které mohli investovat jiným způsobem.

