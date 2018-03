Historická schůzka: Trump se setká s Kim Čong-unem

Trump se podle šéfa americké diplomacie Rexe Tillersona rozhodl sám na základě „dramatické“ a překvapivé změny Kimova přístupu. Kim podle ministra překvapil vstřícností při rozhovorech s jihokorejskou delegací, s níž jednal tento týden.

Detaily o summitu USA-KLDR zatím nejsou známy kromě toho, že by se měl konat do konce května. O místu se spekuluje a v úvahu přichází několik destinací od demilitarizovaného pásma mezi korejskými státy po Ženevu, New York, ale i Trumpovo floridské sídlo Mar-a-Lago. Tillerson řekl, že příprava vrcholné schůzky si vyžádá několik týdnů.

Příznivě na zprávu zareagovaly Rusko i Čína. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí vyjádřil naději, že obě strany projeví politickou odvahu a učiní správná rozhodnutí. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov řekl, že je to krok správným směrem. Podle něj by se setkání mělo stát podnětem k politickému vyřešení situace na Korejském poloostrově.

Jihokorejský prezident Mun Če-in uvedl, že pokud se oba politici sejdou, povede to k jednání o celkové denuklearizaci poloostrova. Sám se má s Kimem sejít v Pchanmundžomu v hraničním demilitarizovaném pásmu koncem dubna, jak vyplynulo z mezikorejských jednání tento týden.

Jihokorejská ministryně zahraničí Kang Kjong-wha řekla, že Jižní Korea už o summitu konzultuje se Spojenými státy a že pokud se bude konat, pak zajistí, aby „to bylo dobré setkání s dobrým výsledkem“.

Severokorejský diplomat při OSN Pak Song-il e-mailem listu The Washington Post sdělil, že pozvánka k summitu je součástí Kimova rozhodnutí přispět k míru a bezpečnosti na Korejském poloostrově.

K těm, kdo Trumpovo rozhodnutí uvítali, se připojil i bývalý hráč NBA Dennis Rodman, který KLDR několikrát navštívil. Agentuře AP řek, že se těší, že se bude moci v příštích měsících vrátit k „basebalové diplomacii“.

Kimovo pozvání k summitu Trumpovi zprostředkoval jihokorejský emisar Čchong Ui-jong, který vedl jihokorejskou delegaci na jednání s Kimem tento týden. „Řekl jsem (Trumpovi), že při našem setkání severokorejský vůdce Kim Čong-un prohlásil, že je oddán denuklearizaci. Zavázal se, že Severní Korea se zdrží jakýchkoli dalších jaderných nebo raketových testů. Vyjádřil zájem setkat se co nejdříve s prezidentem Trumpem,“ sdělil Čchong o čtvrtečním setkání s Trumpem novinářům.

Trump na twitteru oznámil „úžasný pokrok“. „Kim Čong-un mluvil s jihokorejskými činiteli o denuklearizaci, nikoli jen o zmrazení. Během této doby nebudou žádné severokorejské raketové testy. Bylo dosaženo velkého pokroku, ale sankce zůstanou, dokud nebude dohody dosaženo. Schůzka se plánuje!“ napsal.

Kim Jong Un talked about denuclearization with the South Korean Representatives, not just a freeze. Also, no missile testing by North Korea during this period of time. Great progress being made but sanctions will remain until an agreement is reached. Meeting being planned!