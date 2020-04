Hejno trubců se zvětšuje. Český státní aparát bobtná už od první republiky

Pod rukama českých vlád neúměrně bují státní aparát bez ohledu na konjunkturu.

Česko se holedbá relativně nízkým státním dluhem, který se pohybuje těsně pod třiceti procenty HDP. Situace se však může kvůli koronavirové krizi během pár let radikálně změnit. A během pár desítek let mohou výdaje státu zase směle začít konkurovat těm italským či francouzským. Jako v minulosti.

Již v meziválečném Československu si stát navzdory obecnému mínění nevedl vůbec spořádaně. Státní rozpočet byl plánován vyrovnaný, ale kvůli řadě okolností končíval převážně v hlubokém schodku. Velká část výdajů pak putovala na platy státních úředníků, které například exministr financí Miroslav Kalousek rád nazývá trubci.

Stěžoval si na to i tehdejší poslanec a bývalý ministr financí Alois Rašín. „Když vidíme, že na rok 1923 z celkových státních výdajů na osobní výdaje připadá 39 procent a na věcné 61 procent, musíme říci, že u srovnání s některými státy jinými – já jen namátkou béřu rozpočet státu francouzského na rok 1923 a potom rozpočet státu italského na druhý semestr roku 1923 a první semestr roku 1924 – vidíme, že přece jen to procento osobních výdajů máme zde podstatně vyšší. Zhoršuje se to na rok 1924 do té míry, že plných 48 procent celkových výdajů připadá na vydání osobní a už jen 52 procent na vydání věcná,“ kritizoval tehdy bující státní aparát.

Údaje o úřednících z meziválečného období jsou kusé, ale celkový stav státního personálu činil podle historičky Antonie Doležalové například v roce 1931 zhruba 450 tisíc lidí. V moderní době je počet státních zaměstnanců podobný a podobně rostou náklady na jejich platy. Zatímco v roce 2012 bylo v Česku 425 tisíc úředníků, v roce 2020 už jich bylo 475 tisíc.

V roce 2012 byly státní výdaje na úředníky 128 miliard korun, pro rok 2020 už je naplánováno 226 miliard korun.