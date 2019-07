Havlíček: Hledá se pokusné město pro první 5G síť

Ministr průmyslu Karel Havlíček neopakuje chybu svých předchůdců a při debatě o drahých datech obratně manévruje mezi slovy tak, aby nenaštval spotřebitele ani operátory. „Přicházejí akce a garantuji vám, že budou přicházet další,“ říká o levnějších cenách za datové služby, po kterých Češi už dlouho volají.

Kdy budou v Česku fungovat moderní sítě 5G?

Na začátku je třeba říct, co 5G vlastně je. Ve světě se nyní hovoří hlavně o pokročilé 4G a my jsme připravili první jízdní řád, který pracuje právě s pokročilými technologiemi 4G. Jsou znalci, kteří pochybují, zda je lze tak nazývat, to je ale technikálie. Podstatné je, že to bude moci vykonávat vše, co se od sítě očekává v oblasti průmyslu, dopravy, komunikace, smart cities nebo třeba i virtuálních her, a že bude rychlá. V roce 2020 proto představíme první město, které by mělo mít parametry pokročilé 4G.

Už je město vybrané?

Není. Hledáme město mezi 30 až 50 tisíci obyvateli, které by mělo mít rozvinutý průmysl, důležitý dopravní uzel, měla by tam být solidně zastoupená mladá generace, která moderní technologie hodně využívá, a třeba by tam měla být i univerzita. Na takovém městě chceme model odzkoušet a vychytat všechny mouchy. Vybrané město ale nebude ničím výjimečné, akorát bude mít síť dříve než ostatní.

Kdy tedy přijdou na řadu ostatní?

Dalším přelomovým rokem bude 2025 a pak 2030. V roce 2025 by mělo být pokryto území, na němž žije 70 procent obyvatel, a dále by měly být pokryty všechny hlavní železniční a dálniční koridory a města nad padesát tisíc obyvatel by měla být pokryta z 95 procent. Do roku 2030 by mělo mít k rychlé síti přístup 99 procent obyvatel. Role státu není přitom sypat peníze do firmy A nebo B, ale vytyčit hřiště a postavit na něj rozhodčího. Hru si musejí odehrát hráči sami.

