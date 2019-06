Dusno kolem Semína. Hamáček hrozí koncem koalice, podle Babiše ho ANO do Rady ČTK volit nebude

Hlasování ve Sněmovně budou předmětem úterní koaliční rady. „Musíme si dořešit tu debatu z minulého týdne, kdy jsme se hlavně věnovali fungování v Poslanecké sněmovně, abychom se vzájemně nepřekvapovali,“ uvedl Hamáček. Dodal, že podpora kandidátů SPD ze strany ANO v některých personálních otázkách je věc, která je pro ČSSD nepřijatelná. „Je to nesmysl. Hnutí ANO pana Semína nevolilo a nebude volit. Nechápu, proč to pan Hamáček říká,“ reagoval Babiš.

„Je to tajná volba a naši poslanci nemají závazné hlasování,“ uvedl předseda sněmovního klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Někteří další poslanci vládního hnutí očekávají, že se záležitost bude probírat na úterním jednání sněmovní frakce ANO.

Sněmovna na počátku června nezvolila žádného z kandidátů na dvě místa v Radě ČTK, která se uvolní 20. června. Ke zvolení bylo nutných 89 hlasů. Semín jich získal 83. Do druhého kola volby kromě něj postoupili také zastupitel hnutí ANO v Praze 3 David Soukup s 82 hlasy, ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky Josef Šlerka nominovaný Piráty a lidovci se 72 hlasy a bývalý předseda rady Tomáš Mrázek navržený ODS s 36 hlasy.

Rada ČTK Sedmičlenná Rada ČTK je orgán, jehož prostřednictvím veřejnost uplatňuje své právo kontroly tohoto veřejnoprávního média. Do její působnosti náleží například jmenování a odvolání generálního ředitele a schvalování rozpočtu agentury. Kandidáty do Rady ČTK navrhují poslanecké kluby. ČTK veškeré své náklady hradí z komerční činnosti. Sněmovna vybírá nové členy rady za předsedu Miroslava Augustina (zvolen za ANO) a za Jakuba Heikenwäldera (zvolen za KDU-ČSL), jimž končí pětiletý mandát.

Hamáček dnes řekl, že zvolení Semína by bylo obrovským problémem. „Pan Semín je pro nás nepřijatelný. To by znamenalo, že ta důvěra prostě nefunguje. Pokud bychom si nebyli schopni věřit v takto základních věcech, pak nemá smysl v tom pokračovat,“ řekl. Koalice by se podle něj měla bavit i o fungování vlády a o tom, jak její členové chápou koaliční smlouvu.

Místopředsedkyně ČSSD a ministryně práce Jana Maláčová uvedla, že volba radních ČTK je symbolem aktuálních vztahů v koalici. „Můžu říct, že volba pana Semína by byla poslední kapka. Pan Semín by neměl být členem Rady ČTK, osobnost jeho formátu v takovém důležitém orgánu nemá co dělat,“ řekla. S argumentací ohledně tajné volby nesouhlasí. „Sice je tajná, ale jednoduchým propočtem hlasů lze dospět k tomu, kdo jak volil,“ podotkla.

