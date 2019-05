Babiš na odvolání Staňka trvá. Nominaci Šmardy ale považuje za zvláštní

Že prezident odmítl přijmout Staňkovu demisi, nepovažuje Babiš za nic neobvyklého. „Stalo se to i za jiných prezidentů,“ uvedl. Hamáčkově žádosti, aby navrhl odvolání Staňka, ale vyhoví. „Budu samozřejmě postupovat podle koaliční smlouvy. Požádám o odvolání pana ministra kultury,“ oznámil.

Premiér chce však s předsedou koaliční ČSSD ještě mluvit o nominaci Šmardy jako Staňkova nástupce. „Dozvěděl jsem se o té nominaci, kterou tedy považuji za zvláštní. Musím si přečíst koaliční smlouvu, co tam máme k nominaci ministrů z hlediska jejich odbornosti,“ řekl Babiš. „V této chvíli ani neznám životopis (Šmardy), jaké má předpoklady, aby vykonával tuto funkci. Ministerstvo kultury je specifický resort. Jde o to, aby ten kandidát funkci zvládl,“ doplnil. Kdy bude s Hamáčkem jednat, Babiš zatím neuvedl. Nominaci Šmardy kritizovali i někteří zástupci opozičních stran.

Koaliční smlouva mezi hnutím ANO a ČSSD žádné podmínky pro odbornost ministrů nestanovuje. Podle smlouvy další postup po návrhu kandidáta na ministra podléhá dohodě předsedy vlády s předsedou příslušné koaliční strany. Premiér by měl návrh předsedy dané koaliční strany respektovat, píše se ve smlouvě.

Staněk v polovině měsíce oznámil, že rezignuje ke konci května poté, co čelil kritice za odvolání ředitelů Národní galerie Praha Jiřího Fajta a Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. Zeman ale Staňkovi na úterní schůzce na Pražském hradě oznámil, že jeho demisi nepřijme, sdělil mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Zdůvodnil to tím, že Staněk odhalil na ministerstvu kultury „závažná ekonomická pochybení“ a neměl by být za tato odhalení trestán.

Šmarda je místopředsedou ČSSD teprve od března • Michal Šmarda, který byl letos v březnu zvolen řadovým místopředsedou sociální demokracie s největší podporou delegátů sjezdu, je dlouholetým starostou Nového Města na Moravě. V zastupitelstvu zasedá od roku 2006, v čele radnice pak působí od roku 2010; v roce 2016 byl krátce krajským zastupitelem. Jeho éra je spjata například s organizací MS v biatlonu nebo horských kol. Za ČSSD několikrát kandidoval v krajských a parlamentních volbách. Loni byl například na druhém místě kandidátky ČSSD na Vysočině, do Parlamentu se z ní ale dostala jen jednička, hejtman a nestraník Jiří Běhounek. • Členem ČSSD je od roku 1993, v 90. letech patřil k vlivným členům Mladých sociálních demokratů, mimo jiné vedl jihomoravské sdružení této organizace. Po volbách v roce 1998 jej sociální demokraté nominovali do vedení Fondu dětí a mládeže, který měl na starosti správu majetku po někdejším Socialistickém svazu mládeže. Šmardovo jméno se později v médiích objevilo v souvislosti s některými údajně nevýhodnými transakcemi fondu, on sám ale odmítal, že se dopustil něčeho nekalého. • V roce 1993 maturoval na gymnáziu v rodném Novém Městě na Moravě, později se věnoval mediálnímu, politickému a organizačnímu poradenství. V letech 1998 až 2014 působil Šmarda jako asistent a poradce poslanců nebo Dagmar Zvěřinové, senátorky za ČSSD v obvodě Žďár nad Sázavou. Byl také členem ústředních orgánů sociální demokracie a pro stranu vedl několik volebních kampaní. • Nejvýraznější bylo dosud Šmardovo působení v komunální politice, do novoměstského zastupitelstva se poprvé dostal na podzim 2006, o čtyři roky později usedl do křesla starosty. Loni kolem voleb vzbudil pozornost tím, že sociální demokraté v Novém Městě na Moravě nekandidovali pod hlavičkou ČSSD. Kandidátka nesla jméno za Lepší Nové Město a z 23 na ní zapsaných lidí bylo 13 nestraníků. • „Je docela dost lidí, kteří nám ve městě fandí a podporují nás, zároveň ale mají výhrady k centrální politice sociální demokracie. A když bychom je přizvali na kandidátku ČSSD, tak by s námi nekandidovali. Než abychom za každou cenu drželi značku, je pro nás důležitější být otevřenější a přijímat nové myšlenky,“ vysvětlil v tento krok Šmarda, který ale odmítl, že by šlo o taktiku jak skrýt značku ČSSD.

