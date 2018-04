Foldyna: ČSSD není mainstream, jsme tu pro lidi práce

Ve svém nominačním projevu na sjezdu důrazně brojil proti tomu, aby se strana zabývala „vyčpělými” tématy, jako je gender, práva pro LGBT komunitu nebo multikulturalismus. V odporu vůči migrantům se Foldyna nejlépe shodne s SPD, jejíž vliv má paradoxně z pozice nového místopředsedy ČSSD pomoci omezit. S SPD je ochoten diskutovat o některých programových věcech, vládní spolupráce s KSČM mu nevadí.

„Chci, aby se v sociální demokracii našly i hlasy, které se vrací ke kořenům. My jsme v roce 1998 přišli do vlády, protože jsme se jasně postavili proti kupónové privatizaci. My nejsme součástí mainstreamu, my jsme stranou pro lidi práce,“ hřímá Foldyna hlasem táborového řečníka.

Jaká by měla být role sociální demokracie v tomto volebním období?

Teď to vypadá, že se budeme snažit být konstruktivní opozicí. Já navíc přidám ještě několik věcí. Mám velký problém s tím, aby obecné referendum bylo jen o věcech, které politici dovolí. Já si myslím, že referendum je o tom, co potřebují lidé. K tomu ať politici vytvoří technické podmínky, tomu já rozumím. Ale dopředu bych nikomu nic nezakazoval. Na prvním místě pro mě vždy bude občan České republiky, takže v Evropě je třeba hledat dohody, ve kterých bychom se našli.

Budete se ještě snažit nějak změnit ten návrh sociální demokracie týkající se obecného referenda?

Budeme o tom určitě diskutovat. Záleží, jestli najdu shodu s kolegy, abychom se k tomu postavili jinak. V tuto chvíli to nejsem schopen říct. Jsem pro to, abychom zůstali v EU, ale nemohu a nechci lidem brát právo o tom rozhodovat.

Jakou máte odezvu od členů sociální demokracie na tuto vaši úpravu referenda?

Já jsem si udělal takový miniprůzkum. Poslal jsem našim členům 67 e-mailů, načež mi odpovědělo asi 28 lidí a z toho asi 70 % lidí si přálo, aby z obecného referenda nebyla vyjmuta možnost hlasovat o vystoupení z Evropské unie a NATO. To je názor členské základny jednoho malého okresního města.

To ale těžko můžete brát za nějaký reprezentativní průzkum.

To ne. Reprezentativní průzkum to není.

Byl byste pro vládní spolupráci s SPD?

Myslím, že členská základna ČSSD na to ještě není připravena.

Jaký je váš osobní názor?

Já si v tuto chvíli dovedu představit spolupráci na nějakých dílčích věcech například v dopravě. Ale v otázkách ústavy a vztahu k Evropské unii si zatím spolupráci nedovedu představit. Protože sociální demokracie není stranou, která by chtěla vystoupit z EU. A musí být dostatečně silná na to, aby přesvědčila občany, že pro Českou republiku je lepší zůstat v EU.

Ale na druhou stranu vy osobně se shodujete s SPD na tom, že by to referendum otázku o možném vystoupení z EU mělo obsahovat.

Ano. Já osobně ano.

Čím se budete chtít jako místopředseda ČSSD zabývat? Co je vaší prioritou?

Já bych se chtěl především zabývat spoluprací s organizacemi, jako jsou odbory a senioři.

Myslíte, že současná spolupráce sociální demokracie s odbory nebo se seniory je nedostatečná?

Má velké rezervy. Vidím možnosti bližší spolupráce s odbory na celé řadě témat. Postrádám to například v situaci, kdy poslanecký klub jde projednávat nějaký návrh zákona a nekonzultuje ho s příslušnými odborovými svazy. Nekoordinujeme svoji činnost s odbory v zásadních otázkách. Stejně tak postrádám bližší spolupráci se seniory. Vidím tu dluh: významný den seniorů dodnes není v kalendáři. Nemáme zákon o seniorech, tak jako na Slovensku. Kdo jiný by měl tento významný den zavést než sociální demokracie?

Měl jste na sjezdu sociální demokracie z nově zvolených místopředsedů nejbouřlivější potlesk. Zároveň zaznělo, že ve vedení budou teď zastoupeny různé názory. Je to dobře?

Poptávka po politice sociální demokracie je vícespektrální. My jsme byli doteď tak unifikovaní, až jsme se dostali těch 6 %. Já budu chtít, abychom se dostali na těch 20 % a výše.

Stále ještě není vyloučen případný vstup sociální demokracie do vlády. Vadila by vám podpora komunistické strany vládě, na které by se podílela sociální demokracie?

Já mohu mluvit v tuto chvíli jen za sebe. Já s tím zásadní problém nemám.

