Finanční injekce z Kataru: emirát v Turecku investuje 15 miliard dolarů

Mluvčí tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana o investici informoval poté, co se katarský emír šajch Tamim bin Hamad Sání setkal s Erdoganem, uvedla agentura DPA. Podle zdroje agentury Reuters by slíbené peníze měly směřovat do tureckých finančních trhů a bank.

Turecká lira se nyní sice zotavuje z pondělního rekordního minima vůči dolaru, od začátku roku však stále ztrácí téměř 40 procent. Kromě sporů s USA tlačí liru dolů rovněž obavy z Erdoganova rostoucího vlivu na ekonomiku a z jeho opakovaných výzev ke snižování úrokových sazeb navzdory vysoké inflaci.

Turecko a Katar mají tradičně dobré vzájemné vztahy. Ankara se loni postavila na stranu Kataru, když ho Saúdská Arábie a další arabské země obvinily z financování terorismu a přerušily s ním diplomatické a obchodní styky.

