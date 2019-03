Faltýnkova devítka. Proti druhému muži ANO se může obrátit jeho největší zbraň

Jaroslav Faltýnek to má nahnuté, zřejmě nejvíc za celou svou politickou kariéru. Zdaleka to není poprvé, ale zdá se, že kauzy a kauzičky se Faltýnkovi načítají. Momentálně je druhý muž hnutí ANO podezřelý z ovlivňování mnohamiliardového tendru na dálniční mýto, jeho jméno se však objevuje i v souvislosti s ovlivňováním sportovních dotací a v dalších korupčních aférách. A k tomu samozřejmě přičtěte Čapí hnízdo, byť tam bylo trestní stíhání zastaveno.

Počet kauz, které jsou spojovány s jeho jménem, dlouhodobě znepokojuje premiéra Andreje Babiše. Je však nepravděpodobné, že by od něj dal ruce pryč. Faltýnek je pro něj klíčovým mužem v Poslanecké sněmovně, kde zajišťuje bezproblémový chod poslaneckého klubu ANO a je cenným vyjednavačem pro schvalování vládních návrhů, což je zejména v době menšinové vlády extrémně důležité.

Babiš nemůže Faltýnka hodit přes palubu, ani kdyby jej policisté formálně obvinili. Sám premiér je totiž stále obviněn v kauze Čapí hnízdo a naléhat na odchod obviněného kolegy by působilo jako pokrytectví nejhrubšího zrna. I když to „protikorupčnímu“ étosu ANO zrovna neprospívá.

Již tento týden by poslanci měli znovu projednat jeho roli v mýtném tendru, kde je podezřelý minimálně z porušení zákona o veřejných zakázkách. Může dojít i na trestněprávní rovinu, to by ovšem museli vyšetřovatelé spletitého případu prokázat Faltýnkovi úmysl zjednat výhodu při zadání veřejné zakázky. A to nebude jednoduché.

Jaroslav Faltýnek je teď přesto nejohroženějším členem sněmovny a paradoxně se může proti němu obrátit jeho největší zbraň – roky budovaná rozsáhlá síť kontaktů na rodné Hané i v Praze.

