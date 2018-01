Evropa se hašteří kvůli maličkostem, řekl Babiš v Davosu. Vyzval k ochraně hranic

Babiš v Davosu vystoupil v panelu s názvem Vytváření společné vize pro Evropskou unii. V anglicky předneseném projevu varoval, že unie začíná zapomínat, proč ve skutečnosti vznikla, tedy aby garantovala mír a prosperitu svých občanů.

„V poslední době tlačíme na další integraci, aniž bychom věděli, proč a kam má směřovat,“ řekl premiér. Aby byla Evropa silná, musí být podle něj trpělivá. Ukvapená rozhodnutí by nemusela být ku prospěchu Evropy, ale naopak by pro ni mohla znamenat riziko.

Evropští občané musejí vědět, kam Evropa směřuje. „A musíme je přesvědčit, aby s tímto směrem souhlasili. To se podle mého názoru nyní naneštěstí neděje,“ uvedl Babiš. Přivítal proto myšlenku francouzského prezidenta Emmanuela Macrona týkající se občanských fór na téma budoucnosti unie. „Měli bychom o tom diskutovat s našimi občany,“ uvedl. Česko přitom může stavět na svém dlouhodobém občanském a sociálním dialogu, dodal Babiš.

Izolace není řešení. Merkelová varuje před novým nacionalismem

Unie podle českého premiéra nemůže vytvořit stabilní komunikační kanály se svými občany bez přispění členských států. „Unie nemůže mít legitimitu bez členských států, to je realita,“ konstatoval. Evropa musí být silná a jednotná a soustředit se na zachování a rozvíjení toho, co už dosáhla, míní. „Pojďme stavět na tom, co máme,“ uvedl Babiš.

Český předseda vlády poznamenal, že například otázka migračních kvót rozděluje členské státy už dva roky. „Přitom kdyby všechny státy přijaly migranty podle kvót, vyřešilo by to pouze dvě procenta migračního tlaku. A kvůli dvěma procentům dáváme evropský projekt v sázku. To je bláznovství!“ prohlásil Babiš. Nikdo podle něj nechce v Evropě blokovat smysluplná rozhodnutí.

„Musíme definovat jasnou strategii a být schopni se jí držet. To nám umožní být rozhodní a efektivní. Přesně pro takové účely byla vytvořena Evropská rada. Neplýtvejme čas maličkostmi. Naši globální partneři a soupeři na nás čekat nebudou,“ řekl Babiš na závěr projevu, ve kterém vyzval k jednotě a globální síle EU.

