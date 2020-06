Docházejí nám písmenka, říká o možné podobě dalšího ekonomického vývoje šéfka MMF

I když v řadě států pandemie nebezpečného koronaviru pomalu, ale jistě odeznívá, ekonomové stále nejsou schopni shodnout se na tom, jak moc velké hospodářské škody za sebou zanechá. A tak zatímco jedni si myslí, že zotavení potrvá klidně i několik let, podle druhých by se mohla výkonnost na předkrizovou úroveň vrátit už v řádech měsíců. A pak tu jsou ještě tací, kteří zkrátka a jednoduše nevědí a kteří připouštějí vícero možností. Třeba jako pracovníci Mezinárodního měnového fondu (MMF) v čele s jeho šéfkou Kristalinou Georgievovou.

Ve snaze pomoci koronavirem zdecimovaným ekonomikám musel MMF ze svých kapes vynaložit již přes 23 miliard dolarů (přes půl bilionu korun).

„Nikdy předtím jsme nic takového neudělali,“ přiznala v rozhovoru pro britskou televizi Sky News Georgievová. „Za 75 let (naší existence) jsme toho nikdy nemuseli udělat tolik a tak rychle jako nyní.“

Navíc, jak sama přiznává, není s největší pravděpodobní všem dnům konec. Pokud se totiž dostaví druhá vlna tohoto nebezpečného onemocnění, bude zapotřebí jednotlivá hospodářství stimulovat i nadále.

Zde by každopádně již mohl vyvstat problém, neboť ani finanční zásoby MMF nejsou nevyčerpatelné. Ačkoliv se rozhodně nedá říct, že by se Fond měl v dohledné době ocitnout zcela na mizině. Tím spíš když jednotlivé členské země v uplynulých měsících své vlastní příspěvky významně navýšily.

„Máme kapacitu jednoho bilionu dolarů. Zatím jsme využili sotva pětinu z toho. V tuto chvíli je naše pozice v případě nutné reakce silná,“ svěřila se Georgievová. „Musíme pozorně sledovat, co se stane dále. Pokud bude během roku 2021 situace kolem pandemie zdárně za námi, bude naše kapacita dostatečná. Ale to teď nevíme,“ vysvětlila.

Bude Amerika souhlasit?

Ve vážných problémech se podle šéfky MMF mohou v důsledku současné pandemie nacházet zejména menší státy, přičemž právě těm by chtěla její organizace poskytnout pomoc nad rámec svých dosavadních pravomocí. Aby se tak mohlo stát, muselo by s takovýmto krokem souhlasit například i americké ministerstvo financí. Jenže to se příliš očekávat nedá.

„Naši členové jsou velmi ochotni pomoci nám předat existující zvláštní práva čerpání z rukou vyspělých ekonomik směrem k nízkopříjmovým a malým ostrovním ekonomikám, jejichž problémy s likviditou jsou velmi vážné. Také tu probíhá diskuze ohledně nové alokace zvláštních práv čerpání, (ale) na tom jsme ještě s našimi členy nenašli konsenzus,“ sdělila Georgievová.

Abeceda možností

Poněkud nedořešenou otázkou také zůstává, jakým směrem se bude globální ekonomika vyvíjet v následujících měsících, potažmo letech. Zda se ji podaří nastartovat rychle, díky čemuž by její obnovení mohlo na pomyslném grafu dostat tvar písmene V, nebo bude spíše vypadat jako „U“, „L“ či „W“.

„Když jsme o tom debatovali, tak jsme usoudili, že nám vlastně už došla písmenka. Možná by to zotavení mohlo také dost dobře vypadat jako ‚fajfka‘ – trochu jako logo Nike,“ nechala se slyšet šestašedesátiletá Bulharka.

Určit budoucí vývoj světového hospodářství není podle ní vůbec snadné, neboť je ve hře až příliš mnoho proměnných: „Přijde druhá vlna? Budeme mít příští rok vakcínu? To by mělo na rychlost a tvar zotavení významný dopad. Takže ani tvar „W“ nelze úplně vyloučit. V tuto chvíli ale směřujeme k tvaru (společnosti) Nike.“