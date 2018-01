Několik kilometrů od centra texaského města Houston je čtvrť Fifth Ward, kde se po zrušení otroctví v roce 1865 usadilo mnoho bývalých otroků. Jejich potomci zde tvoří většinu. Tato část texaského velkoměsta platí za nejchudší oblast v metropoli.

Mnoho domů je v katastrofálním stavu, okna jsou rozbitá, střechy se hroutí. Mladí Afroameričané v těchto kulisách poslouchají hlasitý hip-hop a kouří. „Vyučování dnes odpadlo,“ tvrdí mladíci. Místo, aby se učili, lelkují po ulicích, napsal německý deník Süddeutsche Zeitung.

Američtí sociologové tvrdí, že čím tmavší barvu obyvatelé Spojených států mají, tím hůře ve škole prospívají. Američané s původem v Africe nebo Latinské Americe čtou a počítají hůře než bílí Američané.

Může to být tím, že jejich rodiče nemají tolik ambicí, aby nutili ratolesti dobře se učit a něčeho dosáhnout. Nemohou jim pomáhat s úkoly jako v průměru lépe vzdělaní bílí Američané. Děti neevropských ras také začínají dříve pracovat a mají méně času věnovat se studiu.

S dalším možným vysvětlením, proč se děti Afroameričanů a Latinoameričanů hůře učí, přišel pediatr Peter Hotez, který je děkanem National School of Tropical Medicine v Houstonu.

Mohou za to onemocnění způsobená parazity. Jejich výskyt je častější právě u hispánských a afroamerických skupin obyvatelstva USA. Onemocnění může způsobit vývojové poruchy i epilepsii. To zpomaluje duševní vývoj takových dětí. „Infekce mohou mít vážné kognitivní a psychické následky,“ uvedl už v roce 2014 v časopise JAMA Psychiatry.

Zejména se jedná o larvální toxokarózu, kterou způsobuje škrkavka psí a kočičí. Člověk se může nakazit vajíčky larev, jež se vyskytují v exkrementech zvířat. Ty se často nacházejí na dětských hřištích a na ulicích. Larvy v těle migrují a mohou se usadit například v mozku.

Hotez tvrdí, že toxokaróza je nejčastějším onemocněním způsobeným parazity a je v zemi velmi zanedbávána. „Víme, že v některých případech je spojena s nižší inteligencí a epilepsií. Pokud se podíváme na znevýhodněné děti, které žijí v chudých poměrech a mají horší výsledky testů ve škole, jaké procento z toho může být způsobeno škrkavkou,“ klade si řečnickou otázku Hotez v deníku New York Times. Podle něj je třeba udělat v tomto směru rozsáhlou studii po celých Spojených státech.

Psi a kočky jsou všude

„Toxokaróza pravděpodobně postihuje široký okruh lidí. Psi a kočky jsou všude. Mnoho z nich může přenášet parazity,“ souhlasí Sue Montgomery z americké vládní organizace Centers for Disease Control and Prevention, jež má v zemi na starosti veřejné zdraví.

Pět procent americké populace (16 milionů lidí) má podle agentury v krvi protilátky na toxokarózu, to znamená, že měli nebo mají v těle vajíčka škrkavky. U Afroameričanů to bylo 7 procent, u lidí žijících pod hranicí chudoby dokonce 10 procent. Domácí mazlíčci, kteří mají pravidelnou veterinární péči, by škrkavku roznášet neměli. K pravidelnému odčervování zvířat ale v chudších oblastech většinou nedochází. Podle jedné studie například v texaském Dallasu žije 8700 psů bez majitele.

V parcích New Yorku byla nalezena vajíčka škrkavky v 9 z 21 testovaných parků, zejména ve čtvrti Bronx, kde je silně zastoupena černošská a hispánská komunita.

„Nikdo tu neumírá, ale nemoc potenciálně způsobuje zpoždění v rozvoji dítěte a ovlivňuje kvalitu života. Ekonomický dopad je daleko větší. Děti uvíznou v pasti chudoby,“ varoval Hotez s tím, že většina amerických pediatrů dopady nemoci podceňuje, mnozí z nich ji neumí ani správně diagnostikovat.

Profesorka parazitologie na Trinity College v irském Dublinu uvedla, že o působení larev škrkavek na lidský mozek se toho obecně stále málo ví. Její pokusy na myších prokázaly, že toxokaróza způsobuje snížené schopnosti se učit a poznávat nové věci. Pokusy nakonec musely mít z etických důvodů ukončeny, protože výrazně ovlivňovaly pohyb myší. Hotez tvrdí, že kdyby nemoc postihovala děti z bohatých rodin bílých Američanů, psalo by se o ní všude.

